Convocan a escritores sanjuaninos a participar de la Feria del Libro

La recepción de libros será hasta el viernes 13 de marzo, en horario de 8:00 a 20:00, en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, ubicado en calle 25 de mayo esquina Las Heras. Posterior a esa fecha no se recibirán ejemplares para su participación en la Feria.

En cuanto a las condiciones de recepción, para libros editados en los años 2022, 2023 y 2024 se aceptarán entre tres y siete ejemplares por título. Para obras editadas en los años 2025 y 2026, se recibirán entre tres y diez ejemplares por título. En ambos casos no existe límite en la cantidad de títulos a presentar.