El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la secretaria de Cultura abre una nueva convocatoria destinada a escritores independientes e instituciones vinculadas a la producción editorial para integrar el Stand de San Juan en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se recibirán exclusivamente obras de autores sanjuaninos que estarán disponibles para su exhibición y venta.
Convocan a escritores sanjuaninos a participar de la Feria del Libro
La recepción de libros será hasta el viernes 13 de marzo, en horario de 8 a 20, en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias.