México se reunió con la FIFA para discutir la seguridad del Mundial 2026

Durante el encuentro, se revisaron los "protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional", indicó García Harfuch, aunque no se brindaron más detalles sobre las medidas específicas.

Más temprano, Sheinbaum aseguró que, gracias a los esfuerzos de las fuerzas federales y estatales, la seguridad estará garantizada para todos los visitantes durante la competición.

La mandataria sostuvo el pasado jueves una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien expresó su "plena confianza" en que México podrá albergar parte del Mundial de fútbol, a pesar de la cancelación de la Copa del Mundo de clavados que se iba a llevar a cabo en Guadalajara esta semana, evento que fue suspendido debido a la ola de violencia que afectó a esa ciudad y a otros 19 estados, donde se registraron saqueos y bloqueos de vialidades.

Jalisco fue el epicentro de los hechos violentos que ocurrieron el 22 de febrero tras la captura y muerte de Oseguera Cervantes en la localidad de Tapalpa, al sur del estado.

México tiene planeado albergar 13 partidos de la Copa Mundial, que se llevarán a cabo en tres ciudades sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los encuentros incluirán partidos de la fase de grupos y de eliminación directa del torneo.