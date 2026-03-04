"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > México

México se reunió con la FIFA para discutir la seguridad del Mundial 2026

Las autoridades mexicanas revisan los protocolos de seguridad para el certamen tras los incidentes violentos en el país. La reunión con la entidad busca garantizar la seguridad durante los partidos en varias ciudades.

Autoridades de México mantuvieron este miércoles un encuentro con representantes de la FIFA para analizar los protocolos de inteligencia y prevención que se aplicarán durante los partidos de la Copa del Mundo que se celebrarán en la capital mexicana, así como en Guadalajara y Monterrey.

Esta reunión se produce en un contexto de creciente preocupación tras los violentos incidentes ocurridos en días recientes en varios estados de México, que se desataron después de la operación militar que resultó en la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, comunicó en su cuenta de X que, siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, los miembros del Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México, junto con las de Jalisco y Nuevo León, se reunieron con representantes de la FIFA.

Te puede interesar...

Durante el encuentro, se revisaron los "protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional", indicó García Harfuch, aunque no se brindaron más detalles sobre las medidas específicas.

Más temprano, Sheinbaum aseguró que, gracias a los esfuerzos de las fuerzas federales y estatales, la seguridad estará garantizada para todos los visitantes durante la competición.

La mandataria sostuvo el pasado jueves una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien expresó su "plena confianza" en que México podrá albergar parte del Mundial de fútbol, a pesar de la cancelación de la Copa del Mundo de clavados que se iba a llevar a cabo en Guadalajara esta semana, evento que fue suspendido debido a la ola de violencia que afectó a esa ciudad y a otros 19 estados, donde se registraron saqueos y bloqueos de vialidades.

Jalisco fue el epicentro de los hechos violentos que ocurrieron el 22 de febrero tras la captura y muerte de Oseguera Cervantes en la localidad de Tapalpa, al sur del estado.

México tiene planeado albergar 13 partidos de la Copa Mundial, que se llevarán a cabo en tres ciudades sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los encuentros incluirán partidos de la fase de grupos y de eliminación directa del torneo.

Temas

Te puede interesar