El ECO se actualizaría en febrero y evalúan ampliar su radio

Tarifas vigentes del ECO

Zona 1 (microcentro): $150 la media hora y $5 por minuto adicional

Zona 2: $100 cada 30 minutos y $3,33 por minuto excedente

Periferia: $80 la primera media hora y $2,66 por minuto extra

El bajo costo del estacionamiento medido generó, según el análisis municipal, un uso prolongado por parte de trabajadores que dejan sus vehículos durante toda la jornada laboral, lo que reduce la disponibilidad de espacios para quienes necesitan estacionar por períodos cortos.

En ese marco, también se estudia la posibilidad de establecer un límite de horas de permanencia, una medida que aún está en evaluación y depende de la capacidad del sistema tecnológico actual.

Posible ampliación del radio del ECO

Además del ajuste tarifario, se analiza extender el área alcanzada por el estacionamiento medido. Entre las zonas en estudio se encuentran:

Hacia el oeste , hasta calle Maipú

Hacia el norte , hasta Urquiza

En el sur , la zona de calle Brasil

Hacia el este, hasta Patricias Sanjuaninas o Estados Unidos

La eventual actualización del ECO se enmarca en una serie de cambios en materia de tránsito urbano previstos para este año, con el foco puesto en ordenar el uso del espacio público y favorecer una mayor rotación vehicular en las zonas más transitadas de la Capital.

Por Gabriel Rotter.