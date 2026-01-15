El ECO se actualizaría en febrero y evalúan ampliar su radio
El Sistema de Estacionamiento Controlado de la Ciudad de San Juan podría aumentar entre un 20% y un 30% desde febrero, tras mantenerse congelado durante 2024. También se analiza ampliar las zonas alcanzadas.
El valor del Sistema de Estacionamiento Controlado (ECO) en la Ciudad de San Juan podría registrar un incremento de entre el 20% y el 30% a partir del 1 de febrero, luego de permanecer sin modificaciones desde el año pasado.
La actualización responde a una revisión de costos y mantenimiento del sistema, al considerar que la tarifa vigente quedó desfasada en relación con otros esquemas de estacionamiento y guarderías privadas. El objetivo central del ajuste es mejorar la rotación de vehículos, especialmente en el microcentro, donde se concentra la mayor demanda.
Por el momento, no se definió cómo se aplicará el aumento en cada sector, ya que existen distintas zonas tarifarias dentro del esquema actual.
Zona 1 (microcentro):$150 la media hora y $5 por minuto adicional
Zona 2:$100 cada 30 minutos y $3,33 por minuto excedente
Periferia:$80 la primera media hora y $2,66 por minuto extra
El bajo costo del estacionamiento medido generó, según el análisis municipal, un uso prolongado por parte de trabajadores que dejan sus vehículos durante toda la jornada laboral, lo que reduce la disponibilidad de espacios para quienes necesitan estacionar por períodos cortos.
En ese marco, también se estudia la posibilidad de establecer un límite de horas de permanencia, una medida que aún está en evaluación y depende de la capacidad del sistema tecnológico actual.
Posible ampliación del radio del ECO
Además del ajuste tarifario, se analiza extender el área alcanzada por el estacionamiento medido. Entre las zonas en estudio se encuentran:
Hacia el oeste, hasta calle Maipú
Hacia el norte, hasta Urquiza
En el sur, la zona de calle Brasil
Hacia el este, hasta Patricias Sanjuaninas o Estados Unidos
La eventual actualización del ECO se enmarca en una serie de cambios en materia de tránsito urbano previstos para este año, con el foco puesto en ordenar el uso del espacio público y favorecer una mayor rotación vehicular en las zonas más transitadas de la Capital.