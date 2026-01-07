Habilitaron el baipás en el Canal Albardón y restituyeron el agua

Además, se ejecutó un terraplén, junto con trabajos de encauce del río y la construcción de nuevas defensas, destinadas a proteger la infraestructura ante eventuales lluvias previstas para los próximos días. Aguas arriba, también se realizaron tareas de canalización del río.

En forma simultánea, avanzan las tareas para la reconstrucción definitiva del tramo afectado, que abarca aproximadamente 35 metros lineales de canal. Está prevista la ejecución de una obra de defensa permanente en el sector, orientada a reforzar la protección del canal y prevenir futuros daños ante eventos similares. Se trata de una intervención largamente solicitada por los productores locales desde hace más de una década.

Productores afectados

Por otra parte, el Ministerio de Producción informó que se encuentra activo el Programa de Contingencias para asistir a los productores que hayan sufrido daños como consecuencia de la interrupción del riego. Los interesados deberán realizar la denuncia correspondiente en la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, ubicada en el cuarto piso, Núcleo 5, del Centro Cívico, o comunicarse a los teléfonos 430-8826 o 430-6645.

Asimismo, se solicita a los productores que cuenten con perforaciones o pozos en condiciones operativas y que puedan colaborar con la suplementación del caudal de riego, que se comuniquen con dicha Dirección para realizar una inscripción preventiva, en caso de ser necesario activar este mecanismo durante el período que demanden las obras.