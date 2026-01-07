"
Habilitaron el baipás en el Canal Albardón y restituyeron el agua

El plan de contingencia permitió restituir el suministro de agua al departamento mientras se trabaja en la obra definitiva. Autoridades provinciales supervisaron los trabajos.

El Departamento de Hidráulica habilitó el baipás de emergencia ejecutado sobre la traza del Canal General Albardón, infraestructura que resultó severamente afectada por la crecientes del Río Ávila registrada el pasado 1 de enero. Gracias a la rápida intervención de este organismo, Albardón hoy volvió a contar con suministro de agua para el sector productivo y la planta potabilizadora local.

Durante la mañana de hoy, autoridades provinciales y equipos técnicos recorrieron la zona de obras y supervisaron la puesta en funcionamiento del baipás, que ya se encuentra operativo. Participaron del recorrido el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno; el director del Departamento de Hidráulica, Raúl Ruiz; el jefe técnico del organismo, Enrique Núñez; junto a equipos técnicos de Irrigación, representantes de la Junta de Riego de Albardón.

Baipás de emergencia

El plan de contingencia consistió en la instalación de un tubo de 800 milímetros de diámetro. Para su puesta en marcha se realizaron pruebas mediante pulsos de agua de 200 litros por segundo, con el objetivo de evaluar el comportamiento de la estructura. Al finalizar las pruebas, la mediciones de caudal indicaron que allí se podrá opera con 800 a 1.000 litros por segundo, lo que garantiza la continuidad de la actividad productiva en la zona

Además, se ejecutó un terraplén, junto con trabajos de encauce del río y la construcción de nuevas defensas, destinadas a proteger la infraestructura ante eventuales lluvias previstas para los próximos días. Aguas arriba, también se realizaron tareas de canalización del río.

En forma simultánea, avanzan las tareas para la reconstrucción definitiva del tramo afectado, que abarca aproximadamente 35 metros lineales de canal. Está prevista la ejecución de una obra de defensa permanente en el sector, orientada a reforzar la protección del canal y prevenir futuros daños ante eventos similares. Se trata de una intervención largamente solicitada por los productores locales desde hace más de una década.

Productores afectados

Por otra parte, el Ministerio de Producción informó que se encuentra activo el Programa de Contingencias para asistir a los productores que hayan sufrido daños como consecuencia de la interrupción del riego. Los interesados deberán realizar la denuncia correspondiente en la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, ubicada en el cuarto piso, Núcleo 5, del Centro Cívico, o comunicarse a los teléfonos 430-8826 o 430-6645.

Asimismo, se solicita a los productores que cuenten con perforaciones o pozos en condiciones operativas y que puedan colaborar con la suplementación del caudal de riego, que se comuniquen con dicha Dirección para realizar una inscripción preventiva, en caso de ser necesario activar este mecanismo durante el período que demanden las obras.

