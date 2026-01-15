Capital: importante cantidad de obras en los primeros 15 días

En Trinidad, informó un avance del 80% en la mejora de veredas, cordones e iluminación en calle Mendoza y Fray Mamerto Esquiú, y un 75% en la construcción de veredas y forestación de calle Pedro de Valdivia, entre Rioja y Lavalle. Además, anunció el próximo inicio de los trabajos de señalización, semaforización y organización vial en calles Güemes, Rawson, Pueyrredón y Remedios Escalada.

Mientras que en el distrito Concepción, se encuentra en proceso la colocación de refugios en paradas de colectivos en calles Necochea y Tomás Edison, junto con mejoras en su entorno inmediato. Asimismo, se están preparando los pliegos para la construcción de una sede policial en Villa América y el diseño de cartelería identificatoria para las distintas áreas del Barrio San Martín, donde también se proyecta la construcción de una sede policial.

Susana Laciar anunció además el inicio de los trabajos en el boulevard de Avenida Córdoba, desde Av. Rawson hasta calle Salta, que incluyen la remoción del empedrado, la colocación de cisternas, riego por goteo y forestación integral. En los próximos días comenzará el cierre de las plazas Salvador María del Carril (Plaza de Desamparados) y Gertrudis Funes para llevar adelante su remodelación integral.

Respecto al plan de pavimentación y repavimentación, se completaron 265.000 m² en la primera fase. A ello se suman las obras en calle Urquiza, entre Córdoba y 9 de Julio; Brasil, de Salta a Tucumán; General Acha, desde Juan Jufré a 25 de Mayo; y Entre Ríos, de Pedro Echagüe a Maipú, esta última luego de los trabajos de reparación y sustitución de cañerías realizados por OSSE. Próximamente se iniciarán tareas en calle 9 de Julio, de Las Heras a Urquiza, y España, de Maipú a Libertador.

Continúan, además, las obras de remodelación de Plaza Antonino Aberastain, que incluyen un trabajo artesanal en la reparación de pisos, riego por goteo, iluminación y acequias empedradas. Se están culminando los trabajos de puesta en valor de Plaza Colón, en el Loteo Colón, avanzan las obras de construcción de banquinas en calle Sargento Cabral, de Salta a Paula Albarracín de Sarmiento, y cordón zapata y banquina en calle Paula, entre Libertador e Ignacio de la Roza.

“Con todas estas obras estamos dando respuesta a demandas históricas en distintos puntos de nuestra Ciudad Capital”, expresó la intendente. Destacó también que los servicios municipales de recolección de residuos, limpieza, mantenimiento urbano, arbolado, espacios verdes, desinsectación y desratización se desarrollan con normalidad y refuerzos cuando las inclemencias del tiempo así lo requieren, al igual que las áreas de Tránsito, Atención al Vecino y las empresas municipales.

En materia de orden y convivencia urbana, subrayó el trabajo sostenido para garantizar espacios públicos más seguros y ordenados. A partir de denuncias vecinales, se abordaron de manera integral dos situaciones puntuales: la ocupación del Skate Park por personas en situación de calle y el caso de una vivienda abandonada y tomada por más de 60 personas sobre Avenida Rawson, antes de General Paz, situación que fue judicializada. Para su tratamiento se realizó una reunión interinstitucional con áreas municipales y referentes de la Secretaría de Seguridad de la provincia y de la Policía de San Juan.

Finalmente, Susana Laciar informó que se desarrollan con normalidad las Colonias de Verano en el Club Colón, con actividades deportivas, de salud y recreación para niños de 6 a 12 años, personas con discapacidad y adultos mayores. Continúan también los cursos y talleres culturales de verano en la Estación San Martín y en uniones vecinales, la oferta formativa del Punto Digital del MHU, con capacitaciones en turismo, diseño, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, marketing digital y otras temáticas actuales.

“Todo esto es posible gracias al acompañamiento de los vecinos, al trabajo comprometido de los trabajadores municipales y a un equipo que me acompaña día a día”, concluyó la intendente.