La popularidad y cariño que el exfutbolista "Maxi" López supo conquistar con su participación en MasterChef Celebrity parece ir cada vez más en picada por sus polémicas declaraciones, a las que este jueves se sumó una relacionada a la comunidad LGBT+. Al ser consultado sobre a qué hombre besaría, el también exmarido de Wanda Nara respondió, casi sin dudarlo: "A Florencia de la Vega".
Polémica de Maxi López: mencionó a "Florencia de la Vega" en una respuesta picante
La declaración del exfutbolista tuvo lugar al aire de un canal de streaming y fue cuestionada por los presentes, quienes le subrayaron que la persona que él mencionó “es una mujer” y que su apellido es “de la V”.