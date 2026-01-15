Polémica de Maxi López: mencionó a "Florencia de la Vega" en una respuesta picante

"¿A quién le preferirías dar un pico si le tenés que dar a un varón?", insistió "Nati" y agregó: "¿Quién tendría que ser? Alguien que vos quieras mucho, alguien muy atractivo? ¿Qué preferirías para experimentar?". Mientras pensaba la respuesta, López aclaró que "no sería solo masculino, tendría que ser..." y se interrumpió rápidamente: "A Florencia de la Vega, por ejemplo".

Su alusión a "Flor" de la V, a quien se refirió con su nombre anterior, el cual tuvo que cambiar por cuestiones legales, no pasó desapercibida para sus interlocutores. "No es por ahí, Maxi", le advirtió la conductora y subrayó: "Es una mujer y le mandamos un saludo".

La de este jueves no es la primera declaración del exfutbolista que genera repercusión por su carácter polémico. Días atrás, durante una entrevista en Telefe en la que habló sobre el nacimiento de su hijo Lando, el segundo con la modelo sueca Daniela Christiansson, confesó que fue él quien decidió que le realizaran una cesárea a su pareja.

"Le dije al doctor: 'Vamos a hacerlo salir'", relató y explicó que su apuro por acelerar el parto se debía que tenía que cumplir con su compromiso televisivo en Argentina. "Me vine con el corazón lleno. Landito nació el 31 (de diciembre), me tuvo hasta el último día", detalló.