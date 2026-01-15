"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Maxi López

Polémica de Maxi López: mencionó a "Florencia de la Vega" en una respuesta picante

La declaración del exfutbolista tuvo lugar al aire de un canal de streaming y fue cuestionada por los presentes, quienes le subrayaron que la persona que él mencionó “es una mujer” y que su apellido es “de la V”.

La popularidad y cariño que el exfutbolista "Maxi" López supo conquistar con su participación en MasterChef Celebrity parece ir cada vez más en picada por sus polémicas declaraciones, a las que este jueves se sumó una relacionada a la comunidad LGBT+. Al ser consultado sobre a qué hombre besaría, el también exmarido de Wanda Nara respondió, casi sin dudarlo: "A Florencia de la Vega".

Sus dichos, sobre los que los presentes le advirtieron de inmediato ya que "Flor" de la V es una mujer trans, tuvieron lugar durante el programa "Sería Increíble" (Olga). En él, en una demostración de afecto, el además empresario le dio un beso en el cachete al panelista Tomás Kirzner. "Pensé que iba a la boca", confesó la conductora, "Nati" Jota, y aprovechó para consultarle: "¿Le diste picos a varones?".

Quien fuera delantero de clubes como River y Barcelona negó con la cabeza y frunció la cara antes de aclarar: "Soy un poco 'old school' yo". En ese marco, luego de que en la mesa mencionaran el famoso beso de Diego Maradona y Claudio Caniggia, la periodista siguió con su indagación planteando un escenario hipotético.

Te puede interesar...

"¿A quién le preferirías dar un pico si le tenés que dar a un varón?", insistió "Nati" y agregó: "¿Quién tendría que ser? Alguien que vos quieras mucho, alguien muy atractivo? ¿Qué preferirías para experimentar?". Mientras pensaba la respuesta, López aclaró que "no sería solo masculino, tendría que ser..." y se interrumpió rápidamente: "A Florencia de la Vega, por ejemplo".

Su alusión a "Flor" de la V, a quien se refirió con su nombre anterior, el cual tuvo que cambiar por cuestiones legales, no pasó desapercibida para sus interlocutores. "No es por ahí, Maxi", le advirtió la conductora y subrayó: "Es una mujer y le mandamos un saludo".

La de este jueves no es la primera declaración del exfutbolista que genera repercusión por su carácter polémico. Días atrás, durante una entrevista en Telefe en la que habló sobre el nacimiento de su hijo Lando, el segundo con la modelo sueca Daniela Christiansson, confesó que fue él quien decidió que le realizaran una cesárea a su pareja.

"Le dije al doctor: 'Vamos a hacerlo salir'", relató y explicó que su apuro por acelerar el parto se debía que tenía que cumplir con su compromiso televisivo en Argentina. "Me vine con el corazón lleno. Landito nació el 31 (de diciembre), me tuvo hasta el último día", detalló.

Temas

Te puede interesar