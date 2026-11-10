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Monseñor García Cuerva envió una bendición especial para San Juan

En diálogo con Canal 8, el arzobispo de Buenos Aires compartió sus sensaciones durante la visita del Papa, habló de las emociones que se viven en cada ciudad y destacó la importancia de dejarse interpelar por el mensaje del Santo Padre. También hizo llegar una bendición al pueblo sanjuanino.

En el marco de la cobertura especial de la visita del Papa, Sergio Alfonsín, enviado especial de Canal 8 en Córdoba, mantuvo un diálogo con monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, quien compartió sus sensaciones sobre este acontecimiento y destacó el trabajo colectivo que hay detrás de cada visita del Santo Padre.

Con pocas horas de sueño y muchas emociones, García Cuerva describió el intenso movimiento que se genera en cada ciudad que recibe al Papa. En ese sentido, remarcó que detrás de cada encuentro hay un enorme equipo de personas que trabaja y colabora para que la visita sea un éxito.

"Somos, en cada ciudad donde el Papa va, un grupo enorme de gente que trabaja, colabora para que la visita sea un éxito", expresó.

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Al referirse al mensaje del Santo Padre, el arzobispo sostuvo que sus palabras deben llegar a cada persona y permanecer en su corazón. Además, consideró que reducir el sentido de sus discursos a un destinatario particular sería limitar su verdadero alcance.

"Decir que el mensaje papal es para una persona en particular sería empobrecer el mensaje papal", señaló, e invitó a todos a dejarse interpelar por sus palabras y llevarlas a la vida cotidiana.

García Cuerva también destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la fe y los vínculos comunitarios. "Necesitamos poder celebrar la fe y la vida como Iglesia y como comunidad", manifestó.

Asimismo, puso en valor el esfuerzo de quienes participaron de la organización y acompañaron este acontecimiento. Según expresó, el movimiento de miles de personas que trabajaron durante los preparativos comienza a mostrar sus frutos en una jornada marcada por la fe y la emoción.

Finalmente, durante la comunicación con Canal 8, monseñor Jorge García Cuerva hizo llegar una bendición especial para San Juan y sus habitantes.

"Que Dios bendiga al pueblo sanjuanino", fue el mensaje con el que cerró su comunicación, dejando un saludo especial para toda la provincia.

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