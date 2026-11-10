Monseñor García Cuerva envió una bendición especial para San Juan

Al referirse al mensaje del Santo Padre, el arzobispo sostuvo que sus palabras deben llegar a cada persona y permanecer en su corazón. Además, consideró que reducir el sentido de sus discursos a un destinatario particular sería limitar su verdadero alcance.

"Decir que el mensaje papal es para una persona en particular sería empobrecer el mensaje papal", señaló, e invitó a todos a dejarse interpelar por sus palabras y llevarlas a la vida cotidiana.

García Cuerva también destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la fe y los vínculos comunitarios. "Necesitamos poder celebrar la fe y la vida como Iglesia y como comunidad", manifestó.

Asimismo, puso en valor el esfuerzo de quienes participaron de la organización y acompañaron este acontecimiento. Según expresó, el movimiento de miles de personas que trabajaron durante los preparativos comienza a mostrar sus frutos en una jornada marcada por la fe y la emoción.

Finalmente, durante la comunicación con Canal 8, monseñor Jorge García Cuerva hizo llegar una bendición especial para San Juan y sus habitantes.

"Que Dios bendiga al pueblo sanjuanino", fue el mensaje con el que cerró su comunicación, dejando un saludo especial para toda la provincia.