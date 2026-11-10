En el marco de la cobertura especial de la visita del Papa, Sergio Alfonsín, enviado especial de Canal 8 en Córdoba, mantuvo un diálogo con monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, quien compartió sus sensaciones sobre este acontecimiento y destacó el trabajo colectivo que hay detrás de cada visita del Santo Padre.
Monseñor García Cuerva envió una bendición especial para San Juan
En diálogo con Canal 8, el arzobispo de Buenos Aires compartió sus sensaciones durante la visita del Papa, habló de las emociones que se viven en cada ciudad y destacó la importancia de dejarse interpelar por el mensaje del Santo Padre. También hizo llegar una bendición al pueblo sanjuanino.