El motociclismo de velocidad tendrá una cita importante en San Juan. El domingo 15 de noviembre, el Circuito San Juan Villicum será escenario de la última fecha del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) 2026, que compartirá protagonismo con el Campeonato Chileno de Velocidad en un encuentro denominado Gran Final Chile x Argentina, evento que cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan. Sin embargo, el GP3 chileno tendrá su coronación el 13 de diciembre en el autódromo Interlomas, en el sur de Chile.
El motociclismo argentino y chileno se definirá en el Villicum
Gran Final Chile x Argentina se llamará el encuentro del fin de semana en el Circuito San Juan Villicum. Allí se definirán el Argentino de Velocidad y el Chileno de Velocidad.