El motociclismo argentino y chileno se definirá en el Villicum

La actividad se desarrollará durante tres jornadas, desde el viernes 13 hasta el domingo 15, con entrenamientos, clasificaciones y competencias que marcarán el cierre de la temporada para ambas representaciones del motociclismo regional, donde hay un sanjuanino en pista: Mateo Bongiovanni, en Superbike Pro. Corre en casa, delante de su gente.

El campeonato llega a su definición con Juan M. Solorza, con 98 puntos, escoltado por Maximiliano Rocha, con 91 unidades. En tercer lugar, se ubica Bongiovanni, a 21 puntos del líder.