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El papa León XIV encabeza una misa multitudinaria en Córdoba

En el inicio formal de las actividades de su tercer día en la Argentina, el papa León XIV ultiman los detalles para celebrar la Santa Misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

El papa León XIV se prepara para iniciar la celebración de su segunda misa en suelo argentino, marcando el hito central de su tercera jornada de visita apostólica en el país. El oficio religioso tiene lugar en los predios de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y la Escuela de Aviación Militar de la provincia de Córdoba, donde se montó un extenso dispositivo logístico para recibir a las delegaciones de peregrinos.

La expectativa de la organización indica que cerca de un millón de fieles se congregaron en las instalaciones para presenciar la ceremonia y escuchar el mensaje pastoral del Sumo Pontífice en su primera escala en el interior de la Argentina.

Tras el cierre del acto litúrgico, la agenda oficial continuará por la tarde con un encuentro previsto a las 15:15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales de la zona. A las 16:15, la comitiva emprenderá el retorno a la Ciudad de Buenos Aires para ultimar los preparativos de la vigilia nocturna con jóvenes programada en el Monumento a los Españoles.

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