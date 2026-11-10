El papa León XIV se prepara para iniciar la celebración de su segunda misa en suelo argentino, marcando el hito central de su tercera jornada de visita apostólica en el país. El oficio religioso tiene lugar en los predios de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y la Escuela de Aviación Militar de la provincia de Córdoba, donde se montó un extenso dispositivo logístico para recibir a las delegaciones de peregrinos.
El papa León XIV encabeza una misa multitudinaria en Córdoba
En el inicio formal de las actividades de su tercer día en la Argentina, el papa León XIV ultiman los detalles para celebrar la Santa Misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.