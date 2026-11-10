El papa León XIV encabeza una misa multitudinaria en Córdoba

La expectativa de la organización indica que cerca de un millón de fieles se congregaron en las instalaciones para presenciar la ceremonia y escuchar el mensaje pastoral del Sumo Pontífice en su primera escala en el interior de la Argentina.

Tras el cierre del acto litúrgico, la agenda oficial continuará por la tarde con un encuentro previsto a las 15:15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales de la zona. A las 16:15, la comitiva emprenderá el retorno a la Ciudad de Buenos Aires para ultimar los preparativos de la vigilia nocturna con jóvenes programada en el Monumento a los Españoles.