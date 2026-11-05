Cayó en Rawson la mujer que escapó de los calabozos de una comisaría

La investigación por la evasión busca determinar cómo Díaz logró salir de la comisaría. El fiscal Nicolás Schiattino explicó que la mujer estaba sola en un calabozo del sector femenino y habría conseguido abrir la celda para escapar por un portón trasero.

De acuerdo con los primeros datos, ese acceso contaba con un pasador, pero no tenía candado. El fiscal señaló que la fuga podría estar relacionada con un presunto delito cometido por un funcionario público que no habría asegurado correctamente la celda durante un procedimiento en el que se otorgaba la libertad a otro contraventor.

La Fiscalía solicitó los registros de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de la detenida y establecer si hubo fallas en las medidas de seguridad.

Por qué estaba detenida

Díaz había sido aprehendida junto a su hija de 15 años por un hecho ocurrido en el local Influencer Store, ubicado sobre avenida Rioja, entre Libertador y Laprida, en Capital.

Según el relato policial, alrededor de las 13.19 la adolescente ingresó al comercio y sustrajo un top negro. Su madre habría actuado como cómplice.

Personal del Cuerpo Especial de Vigilancia fue alertado y ambas fueron aprehendidas en avenida Rioja y Libertador, con colaboración de efectivos policiales femeninos.

La Unidad de Abordaje Territorial dispuso iniciar el Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa agravado por la participación de una menor.