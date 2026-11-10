El papa León XIV arribó a la provincia de Córdoba a las 09:00 de este martes 10 de noviembre para dar inicio a la tercera jornada de su histórico viaje apostólico por la Argentina. Se trata de la primera escala del Santo Padre en el interior del país, donde se montó un importante operativo de recepción ante la llegada masiva de fieles de distintas provincias.
El papa León XIV arribó a Córdoba ante un millón de fieles
Ante la expectativa de congregar a un millón de fieles, el Sumo Pontífice encabeza la misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones y la Escuela de Aviación Militar, para luego retornar a Buenos Aires y participar de una vigilia juvenil en Palermo.