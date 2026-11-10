El papa León XIV arribó a Córdoba ante un millón de fieles

La actividad principal de la mañana tiene lugar en los predios de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y la Escuela de Aviación Militar, donde el Pontífice encabeza su segunda misa multitudinaria en suelo argentino. De acuerdo con los cálculos de las autoridades locales y la organización eclesiástica, se aguarda la presencia de cerca de un millón de personas en el predio.

Posteriormente, la agenda oficial continuará a las 15:15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ámbito en el que León XIV mantendrá un encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. Tras culminar su itinerario en Córdoba, el Papa emprenderá el vuelo de regreso a Buenos Aires a las 16:15 para cerrar el día encabezando una vigilia nocturna junto a la juventud en el Monumento a los Españoles.