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El papa León XIV arribó a Córdoba ante un millón de fieles

Ante la expectativa de congregar a un millón de fieles, el Sumo Pontífice encabeza la misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones y la Escuela de Aviación Militar, para luego retornar a Buenos Aires y participar de una vigilia juvenil en Palermo.

El papa León XIV arribó a la provincia de Córdoba a las 09:00 de este martes 10 de noviembre para dar inicio a la tercera jornada de su histórico viaje apostólico por la Argentina. Se trata de la primera escala del Santo Padre en el interior del país, donde se montó un importante operativo de recepción ante la llegada masiva de fieles de distintas provincias.

La actividad principal de la mañana tiene lugar en los predios de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y la Escuela de Aviación Militar, donde el Pontífice encabeza su segunda misa multitudinaria en suelo argentino. De acuerdo con los cálculos de las autoridades locales y la organización eclesiástica, se aguarda la presencia de cerca de un millón de personas en el predio.

Posteriormente, la agenda oficial continuará a las 15:15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ámbito en el que León XIV mantendrá un encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. Tras culminar su itinerario en Córdoba, el Papa emprenderá el vuelo de regreso a Buenos Aires a las 16:15 para cerrar el día encabezando una vigilia nocturna junto a la juventud en el Monumento a los Españoles.

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