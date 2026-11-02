Intento de robo en Rawson: detuvieron a un joven armado tras una persecución

El hecho ocurrió en la intersección de calle Vidart y Dr. Ortega. Según la denuncia de la víctima, una mujer de 57 años, tres sujetos la abordaron para sustraerle el vehículo y uno de ellos, que vestía remera roja, le exhibió un arma de fuego. Tras el ataque frustrado, los sospechosos huyeron hacia el interior del Barrio Juana Manso.

Con las características aportadas, el personal policial desplegó un patrullaje en la zona y divisó a un individuo con la vestimenta descripta en la intersección de Vidart y Gobernador Castro. Al advertir la presencia del patrullero, el sospechoso escapó hacia los monoblocks del barrio, lo que inició una persecución a pie que culminó con su aprehensión en la terraza del monoblock 7, sector 1.