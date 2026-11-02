Un joven de 18 años fue detenido en la madrugada de este lunes en el Barrio Juana Manso, departamento Rawson, acusado de intentar robar una motocicleta bajo la modalidad de robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando Sur y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.
Intento de robo en Rawson: detuvieron a un joven armado tras una persecución
Un sujeto de 18 años fue aprehendido en el Barrio Juana Manso acusado de intentar sustraer una motocicleta junto a otros dos individuos. Secuestraron una pistola de aire comprimido.