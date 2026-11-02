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Intento de robo en Rawson: detuvieron a un joven armado tras una persecución

Un sujeto de 18 años fue aprehendido en el Barrio Juana Manso acusado de intentar sustraer una motocicleta junto a otros dos individuos. Secuestraron una pistola de aire comprimido.

Un joven de 18 años fue detenido en la madrugada de este lunes en el Barrio Juana Manso, departamento Rawson, acusado de intentar robar una motocicleta bajo la modalidad de robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando Sur y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Vidart y Dr. Ortega. Según la denuncia de la víctima, una mujer de 57 años, tres sujetos la abordaron para sustraerle el vehículo y uno de ellos, que vestía remera roja, le exhibió un arma de fuego. Tras el ataque frustrado, los sospechosos huyeron hacia el interior del Barrio Juana Manso.

Con las características aportadas, el personal policial desplegó un patrullaje en la zona y divisó a un individuo con la vestimenta descripta en la intersección de Vidart y Gobernador Castro. Al advertir la presencia del patrullero, el sospechoso escapó hacia los monoblocks del barrio, lo que inició una persecución a pie que culminó con su aprehensión en la terraza del monoblock 7, sector 1.

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El detenido fue identificado como de apellido Castro, de 18 años. Durante la requisa de urgencia, los efectivos le secuestraron entre sus prendas una pistola de acción neumática calibre 6 mm (modelo CZ75D Compact) con su respectivo cargador, elemento que quedó a disposición de la Justicia.

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