Operativo contra el tráfico de fauna en San Juan

19 serpientes de distintas especies, entre ellas lampalagua, yarará grande, pitón bola y falsa coral.

39 gecos de diferentes tamaños.

11 arañas de distintas especies.

32 aves autóctonas y exóticas, entre las que se encontraban rey del bosque, chamuchín, canario, agapornis, diamantes, benteveo, loica, zorzal negro, jilgueros, corbatita, tero, boquense, diucas y mixtos.

Además, durante los procedimientos se secuestraron 28 jaulas de distintos tamaños utilizadas para mantener a los animales en cautiverio.

En el mismo operativo también se incautaron cinco armas de aire comprimido, cuatro cortas y una larga, todas del tipo gas y PCP.

Como resultado de las actuaciones, cuatro personas fueron notificadas por infracción a los artículos 335° y 336° del Código de Faltas y Convivencia, además de la Ley 941-R y la Ley 606-L, que regulan la protección de la fauna. Las actuaciones quedaron a disposición del Primer Juzgado de Faltas y del Juzgado de Faltas de Conciliación de Pocito.

Finalmente, los animales rescatados fueron trasladados a un lugar de resguardo y evaluación por personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde recibirán los cuidados necesarios antes de determinar su posible reinserción en el hábitat natural.