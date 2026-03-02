Vuelve San Juan Cerca: el primer operativo de 2026 será en Sarmiento

No es necesario, en ninguno de los casos, sacar turnos previos o reservar lugares, ya que la atención es a demanda.

Participan en este programa los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; de Gobierno; de Salud; de Educación; de Economía, Finanzas y Hacienda; de Producción, Trabajo e Innovación; de Turismo, Cultura y Deporte; Minería; también la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. También EPRE; OSSE e inclusive la empresa que emite los carnets de conducir EMICAR.

En todo el 2025, 29284 sanjuaninos realizaron 42100 trámites y gestiones. La cifra representa un 116,9 por ciento más que durante el año anterior.

Cursos de capacitación

Como parte de las demandas de la población planteadas en cada uno de los operativos, para esta etapa se decidió desde la Dirección de Políticas para la Equidad -organismo que coordina cada San Juan Cerca- incluir diferentes talleres de capacitación, sobre temáticas de interés, para distintos públicos. Entonces quienes concurran no sólo podrán hacer gestiones fundamentales sino además obtener alguna formación e inclusive certificar estos nuevos aprendizajes adquiridos.

En la oportunidad, personal técnico dictará un taller de Manipulación de Alimentos, para obtener el carnet que habilita a comercializar productos manufacturados o trabajar ligado a un emprendimiento gastronómico, inclusive para ser mozo u otro oficio que emplea el sector se requiere de dicha certificación. Esta vez no será en el mismo predio, sino que las clases de darán durante dos jornadas -4 y 5 de marzo, a partir de las 8:30- en el Centro Cultural Sarmiento, ubicado en la calle Antonio Martínez López.

También, a primera hora, habrá un taller a cargo de profesionales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, para docentes, sobre Puesta de Límites o Gestión de Emociones.

Todos los trámites

Ministerio de Familia y Desarrollo Humano: Asesoramiento de Onco San Juan; inscripción en el Registro de emprendedores; Programas para cooperativas; actividades del Programa de Niñez en Familia; Asesoramiento de Emergencia y Políticas Alimentarias; Asesoramiento en Asistencia; gestión del Certificado Único de Discapacidad y Programas para personas con Discapacidad; Asesoramiento de programas de la Dirección de Género.

Ministerio de Gobierno: Tarjeta SUBE; tramitación de DNI en el Registro Civil; Regularización dominial; Asesoramiento previsional y laboral; Regularización de asociaciones civiles y clubes; Operativo de Licencias de Conducir EMICAR.

Ministerio de Salud: Control de signos vitales; Medicina de familia (para adultos y pediatría), control de peso y talla; Odontología; Laboratorio: test de VIH, Hepatitis, Chagas, etc.; Vacunación; Salud Mental; Vacunación canina; Programa contra el sedentarismo; 0800 + CiDi.

Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación: Registro RUPA; Marcas y señales; Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP); consultas y denuncias en Defensa al Consumidor; asesoramiento a Pymes y emprendedores.

Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda: Ciudadano Digital: Creación de cuentas, recupero de contraseña, descarga de documentos, turnos y consulta de trámites. Caja de Acción Social: Préstamos para empleados públicos. Dirección General de Rentas: impuesto inmobiliario y automotor, y gestiones varias. San Juan Innova: Servicios de conectividad y relevamientos de conexión a Internet en territorio. Activación de licencias y consultas sobre para netbooks y notebooks del programa “Maestro de América”.

Ministerio de Educación: Desbloqueo de netbooks. Servicios para docentes: registro de títulos, legalización de copias, consulta de expedientes, certificación de títulos, resumen de licencias, planta funcional. Exposición de proyectos de escuela base y/o zonales. Asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios. Inscripción Becas Progresar.

Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte: Asesoramiento para clubes y entidades deportivas; actividades para personas mayores y deporte adaptado.

Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía: Instituto Provincial de la Vivienda: Regularización de deuda, información de cuotas e impresión de boletas. Información de requisitos para nuevas inscripciones. Regularización Dominial de barrios IPV. Asesoramiento general sobre temas de viviendas.

Ministerio de Minería: Asesoramiento sobre Programas Productores mineros y Huellas mineras.

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Tenencia responsable: colocación de pipetas para pulgas y garrapatas a perros. Entrega de antiparasitarios perros y gatos (deben llevar los animales al operativo). Dirección de Arbolado urbano: Planes de forestación. Denuncias sobre arbolado Pedido de Donación de árboles (trámites mediante formularios).

Secretaría de Seguridad y Orden Público: Certificado de Antecedentes. Verificación de vehículos. Localización de objetos robados.

E.P.R.E.: Información de subsidios provinciales (Tarifa Social) y nacionales (Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos RASE). Reclamos de usuarios. Asistencia en temas de eficiencia energética.

OSSE: Tarifa social. Asesoramiento sobre estado de cuenta. Planes y facilidades de pago. Consultas catastrales.