ARCA confirmó que una empresa ligada Toviggino blanqueó u$s1,4 millones

El análisis también incluyó el seguimiento de operaciones electrónicas y facturación entre firmas relacionadas. De acuerdo con el expediente, Malte SRL registró movimientos económicos importantes pese a tener un solo empleado declarado, con domicilio en Buenos Aires, mientras que la empresa fijaba sus domicilios fiscales en Santiago del Estero.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares, realizado bajo el régimen de sinceramiento fiscal establecido por la Ley 27.743. Según el informe, esa operación se produjo en un contexto de transacciones comerciales con la AFA cuya trazabilidad fue considerada “indeterminable”.

El reporte también señala que la firma no actuó como agente de retención en distintos períodos, pese a registrar volúmenes relevantes de compra, una situación que resultaría incompatible con el nivel de facturación informado entre 2020 y 2025.

La investigación administrativa avanza en paralelo con una causa judicial que involucra a la conducción de la AFA. En ese expediente, el juez federal Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva.

La causa analiza una presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social, que superarían los 19.300 millones de pesos, fondos que habrían sido retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin ser depositados.

Mientras avanza la investigación, el informe de ARCA concluye que Malte SRL presenta características compatibles con una sociedad de fachada, utilizada para simular operaciones comerciales y facilitar maniobras de evasión fiscal.