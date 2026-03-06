"
ARCA confirmó que una empresa ligada Toviggino blanqueó u$s1,4 millones

Un informe de ARCA detectó irregularidades en Malte SRL, una empresa vinculada al entorno de dirigentes de la AFA que blanqueó USD 1,4 millones y fue catalogada como posible sociedad “pantalla”.

Un informe oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso bajo análisis a Malte SRL, una firma que declaró un blanqueo de activos por 1,4 millones de dólares y que mantiene vínculos con el entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según la documentación oficial, la empresa fue catalogada como una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, una denominación que suele utilizarse para describir sociedades que presentan características típicas de empresas pantalla.

Entre las irregularidades detectadas figuran cambios reiterados de domicilio fiscal, múltiples objetos sociales sin relación entre sí y transferencias de bienes de alto valor, entre ellos vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, todos con escasa trazabilidad documental.

El análisis también incluyó el seguimiento de operaciones electrónicas y facturación entre firmas relacionadas. De acuerdo con el expediente, Malte SRL registró movimientos económicos importantes pese a tener un solo empleado declarado, con domicilio en Buenos Aires, mientras que la empresa fijaba sus domicilios fiscales en Santiago del Estero.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares, realizado bajo el régimen de sinceramiento fiscal establecido por la Ley 27.743. Según el informe, esa operación se produjo en un contexto de transacciones comerciales con la AFA cuya trazabilidad fue considerada “indeterminable”.

El reporte también señala que la firma no actuó como agente de retención en distintos períodos, pese a registrar volúmenes relevantes de compra, una situación que resultaría incompatible con el nivel de facturación informado entre 2020 y 2025.

La investigación administrativa avanza en paralelo con una causa judicial que involucra a la conducción de la AFA. En ese expediente, el juez federal Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva.

La causa analiza una presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social, que superarían los 19.300 millones de pesos, fondos que habrían sido retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin ser depositados.

Mientras avanza la investigación, el informe de ARCA concluye que Malte SRL presenta características compatibles con una sociedad de fachada, utilizada para simular operaciones comerciales y facilitar maniobras de evasión fiscal.

