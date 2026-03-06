Atletas sanjuaninos con actividad nacional en marzo

Federico Botella: Pensando en concretar su sueño de correr UTMB Francia, comenzará la temporada el 21 de marzo en Ushuaia UTMB en la distancia de 88,5K en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Melanie Manzanares: Tiene el propósito de estar en torneos y carreras de importancia con el propósito de consolidar el buen rendimiento que tuvo en 2025. Su primer compromiso será el fin de semana de 21 y 22 de marzo en Torneo Vendimia (Mendoza).

Isabella Gómez Pose: Luego de un excelente comienzo de año con muy buenos resultados conseguidos en Mendoza y San Luis, el próximo Torneo será el Vendimia, en la pista provincial de atletismo en Mendoza, el fin de semana de 21 y 22 de marzo, donde va con la meta de mejorar sus marcas.

La Media Maratón de Mendoza, el 22 de marzo, es una prueba de importancia a nivel nacional que es elegida por varios sanjuaninos para estar presentes en distintas distancias. Se corre por las calles de la ciudad con largada y llegada en el Parque Central.

Paula Yacante, luego de un gran 2025, ha comenzado esta temporada de igual modo, ganando en enero los 17K de la Night Run en Avenida de Circunvalación y los 10K de Carnaval, en 9 de Julio. En Mendoza estará presente en los 10K.

Martín Villafañe: Para el atleta de Valle Fértil, la Media Maratón de Mendoza (10K) será la antesala de su presencia en abril en la Copa Nacional de clubes y de un torneo Challenger, similar a un Grand Prix.

Marcos Arce: Comenzó el año con tres excelentes resultados, ganando los 17K de la Night Run en enero y en febrero corrió dos días seguidos: 2° en la general 10K Por amor a la vida en Santa Lucía el 27 febrero y al día siguiente ganó la general de Carnaval 10K en 9 de Julio.

Para la Media Maratón de Mendoza va con la difícil misión de bajar su marca personal de 1h11' de acuerdo a lo manifestado por el atleta.

El matrimonio conformado por Noelia Martín y Darío Daroni decidió que el 22 de marzo, con la Media Maratón de Mendoza, será el momento para comenzar a competir a nivel nacional. Noelia está en plena transición del trail a la calle y serán sus primeros 21 kilómetros en este tipo de carrera.

Darío Daroni, acostumbrado a la montaña, también correrá la media maratón a modo de test, para volver a sus orígenes corriendo 60K de la Champa Ultra Race en mayo, en San Javier, Córdoba.

Verónica Wittke: Decidió cambiar la prueba de Las Vallas Skyrunning en Catamarca por la Run Altas Cumbres, en Villa Cura Brochero, Córdoba, donde correrá 45 kilómetros el 28 de marzo.