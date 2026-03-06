Hospital Rawson advierte: el cáncer de cuello de útero sigue en aumento

La profesional señaló que la convocatoria tuvo una respuesta inmediata de la comunidad. “Ya tenemos 70 pacientes anotadas y las estamos atendiendo”, detalló.

Desde el servicio de Ginecología remarcan que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que puede prevenirse si se detecta a tiempo, mediante controles simples como el Papanicolaou (PAP) o el test de HPV, además de la vacunación.

“El cáncer de cuello de útero es una enfermedad sumamente prevenible. Simplemente lo tenemos que hacer colocándonos la vacuna y realizándonos los controles, ya sea el PAP o el test de HPV”, indicó Luna. Sin embargo, uno de los principales problemas sigue siendo la consulta tardía de las pacientes, ya que muchas llegan al sistema de salud cuando la enfermedad ya presenta síntomas.

“No deberíamos consultar cuando ya aparecen los síntomas, porque es ahí cuando ya estamos ante una enfermedad avanzada”, advirtió. En ese sentido, la médica explicó que el cáncer cervical suele ser silencioso en sus primeras etapas, lo que refuerza la importancia de los controles periódicos.

“En las etapas iniciales no genera síntomas, y la infección por el virus del HPV, que es el principal causal, tampoco genera síntomas”, señaló. Finalmente, la especialista insistió en que el control ginecológico es hoy la herramienta más efectiva para reducir los casos de esta enfermedad.

“Queremos llevar este mensaje a la sociedad: que realicen los controles ginecológicos, porque es la única forma que tenemos hoy para prevenir el cáncer de cuello de útero y disminuir las estadísticas”, concluyó.