Hospital Rawson advierte: el cáncer de cuello de útero sigue en aumento

Profesionales del Hospital Rawson impulsan una campaña durante marzo para promover controles ginecológicos. Advierten que muchas pacientes llegan cuando ya tienen síntomas.

En el marco del mes de concientización, el servicio de Ginecología del Hospital Rawson inició una campaña de prevención del cáncer de cuello de útero con el objetivo de fomentar los controles ginecológicos y detectar la enfermedad en etapas tempranas.

La iniciativa se desarrolla durante todo marzo y está destinada a mujeres que deseen realizarse estudios preventivos. Según explicó la médica ginecóloga Melina Luna, las jornadas se llevan adelante los viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo, en consultorios externos del hospital, entre las 9 y las 14, con un cupo de 100 pacientes por día.

Hoy hemos empezado la campaña de prevención de cáncer de cuello de útero. La vamos a realizar durante todo el mes de marzo, los días viernes, en consultorios externos del hospital, con un cupo de 100 pacientes por día”, explicó la especialista.

La profesional señaló que la convocatoria tuvo una respuesta inmediata de la comunidad. “Ya tenemos 70 pacientes anotadas y las estamos atendiendo”, detalló.

Desde el servicio de Ginecología remarcan que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que puede prevenirse si se detecta a tiempo, mediante controles simples como el Papanicolaou (PAP) o el test de HPV, además de la vacunación.

El cáncer de cuello de útero es una enfermedad sumamente prevenible. Simplemente lo tenemos que hacer colocándonos la vacuna y realizándonos los controles, ya sea el PAP o el test de HPV”, indicó Luna. Sin embargo, uno de los principales problemas sigue siendo la consulta tardía de las pacientes, ya que muchas llegan al sistema de salud cuando la enfermedad ya presenta síntomas.

No deberíamos consultar cuando ya aparecen los síntomas, porque es ahí cuando ya estamos ante una enfermedad avanzada”, advirtió. En ese sentido, la médica explicó que el cáncer cervical suele ser silencioso en sus primeras etapas, lo que refuerza la importancia de los controles periódicos.

En las etapas iniciales no genera síntomas, y la infección por el virus del HPV, que es el principal causal, tampoco genera síntomas”, señaló. Finalmente, la especialista insistió en que el control ginecológico es hoy la herramienta más efectiva para reducir los casos de esta enfermedad.

Queremos llevar este mensaje a la sociedad: que realicen los controles ginecológicos, porque es la única forma que tenemos hoy para prevenir el cáncer de cuello de útero y disminuir las estadísticas”, concluyó.

