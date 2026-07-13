"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > robo

De un robo en Capital a la cárcel: así cayó un hombre con captura vigente y diez condenas

El hombre, con diez condenas en su historial, había sido detenido por un intento de robo y no se presentó a una audiencia clave en la causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

Luis David Romero fue detenido el viernes pasado en Capital por su presunta participación en un robo. Al verificar su identidad, la policía constató que tenía una orden de captura vigente, por lo que también quedó a disposición de la causa que la originó.

Este lunes se realizó la audiencia de control de detención en Tribunales. El juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli resolvió dictarle dos meses de prisión preventiva, tras hacer lugar al pedido de la Fiscalía, que argumentó riesgo de fuga.

La orden de captura no estaba vinculada al robo, sino a una causa por tenencia ilegal de arma de fuego. El expediente se originó el 27 de octubre de 2025, durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación por la falsa amenaza de bomba que obligó a evacuar el Hospital Rawson el año pasado.

Te puede interesar...

Ese procedimiento no apuntaba contra Luis Romero, sino contra su hermano, Raúl Romero, investigado por las llamadas al 911 con la amenaza. Los investigadores buscaban secuestrar los celulares utilizados para las llamadas, pero durante la requisa encontraron un arma de fuego en condiciones de disparo y sin documentación, lo que derivó en una causa independiente contra Luis.

Por ese hallazgo, Romero estuvo detenido un mes y luego recuperó la libertad. Sin embargo, no se presentó el 3 de julio a la audiencia de control de acusación, instancia en la que la Fiscalía había pedido elevar la causa a juicio. Ante su ausencia, fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura.

En la audiencia de este lunes, la Fiscalía remarcó que Romero acumula diez condenas penales de cumplimiento efectivo. Con la nueva resolución, permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial durante los próximos dos meses mientras avanza el proceso.

Temas

Te puede interesar