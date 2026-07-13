Luis David Romero fue detenido el viernes pasado en Capital por su presunta participación en un robo. Al verificar su identidad, la policía constató que tenía una orden de captura vigente, por lo que también quedó a disposición de la causa que la originó.
De un robo en Capital a la cárcel: así cayó un hombre con captura vigente y diez condenas
El hombre, con diez condenas en su historial, había sido detenido por un intento de robo y no se presentó a una audiencia clave en la causa por tenencia ilegal de arma de fuego.