De un robo en Capital a la cárcel: así cayó un hombre con captura vigente y diez condenas

Ese procedimiento no apuntaba contra Luis Romero, sino contra su hermano, Raúl Romero, investigado por las llamadas al 911 con la amenaza. Los investigadores buscaban secuestrar los celulares utilizados para las llamadas, pero durante la requisa encontraron un arma de fuego en condiciones de disparo y sin documentación, lo que derivó en una causa independiente contra Luis.

Por ese hallazgo, Romero estuvo detenido un mes y luego recuperó la libertad. Sin embargo, no se presentó el 3 de julio a la audiencia de control de acusación, instancia en la que la Fiscalía había pedido elevar la causa a juicio. Ante su ausencia, fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura.

En la audiencia de este lunes, la Fiscalía remarcó que Romero acumula diez condenas penales de cumplimiento efectivo. Con la nueva resolución, permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial durante los próximos dos meses mientras avanza el proceso.