Arroz con leche: la receta clásica para un postre cremoso y exquisito

Si te apurás y subís el fuego, el arroz se cocina por fuera y queda duro por dentro, pero si lo dejás 10 minutos más de la cuenta, se convierte en arroz con leche para untar en tostadas. El punto justo es cuando el arroz está tierno pero todavía conserva su forma, y el líquido está espeso pero aún fluido. Servilo tibio con canela espolvoreada, o frío de la heladera con una ralladura de limón encima. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (4 porciones generosas)

1 taza de arroz para risotto o arroz redondo

1 litro de leche entera

1 taza de azúcar (200 gramos)

1 rama de canela

1 cáscara de limón (solo la parte amarilla, sin la parte blanca amarga)

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Canela en polvo para espolvorear

Paso a paso de la receta