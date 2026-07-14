Una tarde de patrullaje habitual en el Parque de Mayo se transformó en un momento emotivo para un grupo de efectivas de la Brigada Femenina de la Policía de San Juan. Todo ocurrió este lunes, cuando las uniformadas cumplían con sus tareas de prevención en el concurrido Paseo de las Palmeras.
El dulce gesto de un nene que emocionó a la Brigada Femenina en el Parque de Mayo
Un pequeño de 6 años sorprendió a las efectivas policiales en el Paseo de las Palmeras al regalarles una bandeja de maicenitas para "endulzarles" la tarde de guardia.