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El dulce gesto de un nene que emocionó a la Brigada Femenina en el Parque de Mayo

Un pequeño de 6 años sorprendió a las efectivas policiales en el Paseo de las Palmeras al regalarles una bandeja de maicenitas para "endulzarles" la tarde de guardia.

Una tarde de patrullaje habitual en el Parque de Mayo se transformó en un momento emotivo para un grupo de efectivas de la Brigada Femenina de la Policía de San Juan. Todo ocurrió este lunes, cuando las uniformadas cumplían con sus tareas de prevención en el concurrido Paseo de las Palmeras.

Mientras la jornada transcurría con normalidad, un nene de apenas 6 años que caminaba por la zona junto a mamá se les acercó y con un tierno regalo entre sus manos: una bandeja de maicenitas las sorprendió.

"Tomá, para que tengan en la tarde", les dijo el pequeño con timidez antes de retirarse, tras haber disfrutado de una tarde de juegos al aire libre.

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El inesperado gesto emocionó a las policías, quienes no dudaron en agradecerle el enorme cariño. Según compartieron las propias efectivas, este tipo de demostraciones de afecto y reconocimiento a su labor diaria son gestos de cariño ue la gran mayoría provienen siempre de los niños y niñas que juegan en el parque.

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