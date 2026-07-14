El dulce gesto de un nene que emocionó a la Brigada Femenina en el Parque de Mayo

Mientras la jornada transcurría con normalidad, un nene de apenas 6 años que caminaba por la zona junto a mamá se les acercó y con un tierno regalo entre sus manos: una bandeja de maicenitas las sorprendió.

"Tomá, para que tengan en la tarde", les dijo el pequeño con timidez antes de retirarse, tras haber disfrutado de una tarde de juegos al aire libre.