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Recapturaron a un reo que llevaba dos meses prófugo tras incumplir una salida transitoria

Un hombre de 35 años fue detenido en Chimbas durante un operativo preventivo. Tenía un pedido de captura vigente desde el 18 de mayo por no regresar al Servicio Penitenciario Provincial tras una salida transitoria. Según fuentes cercanas al Penal, todavía quedan cuatro internos en la misma situación.

Un operativo de rutina de la Policía terminó con la recaptura de un interno que permanecía prófugo desde hacía casi dos meses. El hombre, de apellido López, de 35 años, fue detenido en el departamento Chimbas luego de que los efectivos comprobaran que sobre él pesaba un pedido de captura por no haber regresado al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) tras una salida transitoria.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Motorizada N.º 5, que desarrollaban recorridas preventivas cuando identificaron al sospechoso. Al verificar sus datos personales, constataron que era intensamente buscado desde el 18 de mayo, fecha en la que debía reincorporarse al Penal y nunca lo hizo.

Según informaron fuentes policiales, López no ofreció resistencia al momento de ser detenido.

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Tras la aprehensión fue trasladado a la Guardia de Delitos de la Central de Policía, donde quedó a disposición del personal del Servicio Penitenciario Provincial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Aún quedan cuatro internos sin regresar

De acuerdo con fuentes cercanas al Servicio Penitenciario Provincial, la situación de López no es un caso aislado. Tras su recaptura, todavía permanecen cuatro internos con pedido de captura por no haber regresado al Penal luego de acceder al beneficio de las salidas transitorias.

Las autoridades continúan con las tareas de búsqueda para dar con el paradero de esos reclusos, mientras la investigación sigue en curso.

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