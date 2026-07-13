Recapturaron a un reo que llevaba dos meses prófugo tras incumplir una salida transitoria

Tras la aprehensión fue trasladado a la Guardia de Delitos de la Central de Policía, donde quedó a disposición del personal del Servicio Penitenciario Provincial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Aún quedan cuatro internos sin regresar

De acuerdo con fuentes cercanas al Servicio Penitenciario Provincial, la situación de López no es un caso aislado. Tras su recaptura, todavía permanecen cuatro internos con pedido de captura por no haber regresado al Penal luego de acceder al beneficio de las salidas transitorias.

Las autoridades continúan con las tareas de búsqueda para dar con el paradero de esos reclusos, mientras la investigación sigue en curso.