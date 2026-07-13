Un operativo de rutina de la Policía terminó con la recaptura de un interno que permanecía prófugo desde hacía casi dos meses. El hombre, de apellido López, de 35 años, fue detenido en el departamento Chimbas luego de que los efectivos comprobaran que sobre él pesaba un pedido de captura por no haber regresado al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) tras una salida transitoria.
Recapturaron a un reo que llevaba dos meses prófugo tras incumplir una salida transitoria
Un hombre de 35 años fue detenido en Chimbas durante un operativo preventivo. Tenía un pedido de captura vigente desde el 18 de mayo por no regresar al Servicio Penitenciario Provincial tras una salida transitoria. Según fuentes cercanas al Penal, todavía quedan cuatro internos en la misma situación.