¿Interna con la barra de San Martín? Investigan el ataque al remisero baleado

Un arma poco visual y pistas del ataque

El fiscal de la causa, Ignacio Achem, brindó en radio Sarmiento precisiones sobre el avance del caso y reveló un dato que llama la atención de las autoridades: el calibre del arma utilizada.

"El atacante estaba con dos personas y tenían un arma calibre 45, poco visual, no se estaba usando en los hechos de abusos de armas", detalló el funcionario judicial. Los investigadores están a la espera del análisis de las cámaras de seguridad del CISEM para identificar a los sospechosos y reconstruir la ruta de escape. "Siempre esperamos que las imágenes aporten algo", sumó el fiscal.

Hipótesis y el "dicho de dichos"

Respecto al trasfondo del ataque y la posible conexión con hechos de violencia anteriores vinculados a la barra del club de Concepción, Achem se mostró cauto pero confirmó que es una línea abierta: "Hay vinculación del remisero con un sector de las barras de San Martín, habían hechos anteriores y también son investigación".

Si bien trascendió que la víctima llegó a relatarle algunos detalles de lo sucedido a su entorno antes de ser ingresado a cirugía, el fiscal aclaró que por el momento "es un dicho de dichos". En el lugar del hecho, el vehículo de Rodríguez fue hallado detenido sobre la banquina con dirección al oeste, y se presume que la víctima logró bajarse para pedir auxilio antes de desplomarse sobre el pavimento. A tres días del suceso, la Justicia mantiene todas las líneas abiertas y advirtió que "no se descarta a nadie".