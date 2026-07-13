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¿Interna con la barra de San Martín? Investigan el ataque al remisero baleado

El fiscal Ignacio Achem confirmó que analizan cámaras del CISEM y no descartan una presunta vinculación con una facción de San Martín.

La investigación en torno al brutal ataque que sufrió Ismael Rodríguez, el remisero de 30 años baleado en Chimbas, ingresó en horas clave. Tras tres días de intensas tareas, los pesquisas judiciales y policiales manejan dos hipótesis principales sobre el móvil del hecho ocurrido el pasado jueves por la noche en calle Benavídez: un intento de robo o un ajuste de cuentas vinculado a un sector de la barra brava del Club Atlético San Martín.

Leé también: Un disparo, un conductor herido y muchas preguntas: investigan un confuso hecho

Rodríguez, oriundo del Lote Hogar N.º 59, se encuentra internado en el Hospital Guillermo Rawson con pronóstico reservado. El conductor debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a que el proyectil ingresó por el costado izquierdo de la ingle y no tuvo orificio de salida. Se espera que durante la mañana de este lunes el Ministerio Público Fiscal pueda tomarle declaración formal al damnificado para obtener datos de primera mano.

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Un arma poco visual y pistas del ataque

El fiscal de la causa, Ignacio Achem, brindó en radio Sarmiento precisiones sobre el avance del caso y reveló un dato que llama la atención de las autoridades: el calibre del arma utilizada.

"El atacante estaba con dos personas y tenían un arma calibre 45, poco visual, no se estaba usando en los hechos de abusos de armas", detalló el funcionario judicial. Los investigadores están a la espera del análisis de las cámaras de seguridad del CISEM para identificar a los sospechosos y reconstruir la ruta de escape. "Siempre esperamos que las imágenes aporten algo", sumó el fiscal.

Hipótesis y el "dicho de dichos"

Respecto al trasfondo del ataque y la posible conexión con hechos de violencia anteriores vinculados a la barra del club de Concepción, Achem se mostró cauto pero confirmó que es una línea abierta: "Hay vinculación del remisero con un sector de las barras de San Martín, habían hechos anteriores y también son investigación".

Si bien trascendió que la víctima llegó a relatarle algunos detalles de lo sucedido a su entorno antes de ser ingresado a cirugía, el fiscal aclaró que por el momento "es un dicho de dichos". En el lugar del hecho, el vehículo de Rodríguez fue hallado detenido sobre la banquina con dirección al oeste, y se presume que la víctima logró bajarse para pedir auxilio antes de desplomarse sobre el pavimento. A tres días del suceso, la Justicia mantiene todas las líneas abiertas y advirtió que "no se descarta a nadie".

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