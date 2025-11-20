"
Fiesta del Sol

Fiesta del Sol: la RedTulum tendrá recorridos gratis hasta el predio

La RedTulum dispuso de 100 colectivos que te llevarán de manera gratuita hasta el estadio del Bicentenario. Conocé los 23 puntos de partida distribuidos en distintos departamentos.

La Fiesta Nacional del Sol 2025 comenzará este jueves sólo con los espectáculos en el Velódromo Vicente Chancay y en el estadio del Bicentenario. Las actividades de la feria fueron suspendidas por el alerta metereológico. Los visitantes podrán llegar de manera gratuita a través de los colectivos con recorridos especiales que tendrá la RedTulum.

Unas 100 unidades funcionarán partiendo desde 23 puntos distribuidos en distintos departamentos. El viaje no tendrá paradas intermedias y será directo hasta el estadio del Bicentenario.

Los recorridos de ida al estadio funcionarán desde las 18:00 hasta las 22:00. El regreso será a partir de las 19:00 y hasta la finalización del último espectáculo artístico.

Puntos de partida:

Grupo Magenta: Capital y Rivadavia

  • Estación Córdoba
  • Parque de Rivadavia
  • Cipolletti y Benavídez
  • La Bebida (calles Comercio y Yornet)
  • Marquesado (Parador del Ciclista)

Grupo Verde: Chimbas y Albardón

  • Plaza de Chimbas
  • Parque de Chimbas
  • Plaza de Albardón

Grupo Cian: Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio

  • Plaza de Santa Lucía
  • Plaza de Alto de Sierra
  • Colón y San Lorenzo
  • Terminal de Caucete
  • Plaza de Caucete
  • Plaza de 9 de Julio
  • Las Chacritas

Grupo Amarillo: Rawson, Pocito y Sarmiento

  • Plaza de Villa Krause
  • San Miguel y República del Líbano
  • Plaza de Pocito
  • Carpintería
  • La Rinconada
  • Plaza de Media Agua
  • Los Berros

