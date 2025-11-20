La Fiesta Nacional del Sol 2025 comenzará este jueves sólo con los espectáculos en el Velódromo Vicente Chancay y en el estadio del Bicentenario. Las actividades de la feria fueron suspendidas por el alerta metereológico. Los visitantes podrán llegar de manera gratuita a través de los colectivos con recorridos especiales que tendrá la RedTulum.
Fiesta del Sol: la RedTulum tendrá recorridos gratis hasta el predio
La RedTulum dispuso de 100 colectivos que te llevarán de manera gratuita hasta el estadio del Bicentenario. Conocé los 23 puntos de partida distribuidos en distintos departamentos.