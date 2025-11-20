Fiesta del Sol: la RedTulum tendrá recorridos gratis hasta el predio

Unas 100 unidades funcionarán partiendo desde 23 puntos distribuidos en distintos departamentos. El viaje no tendrá paradas intermedias y será directo hasta el estadio del Bicentenario.

Los recorridos de ida al estadio funcionarán desde las 18:00 hasta las 22:00. El regreso será a partir de las 19:00 y hasta la finalización del último espectáculo artístico.