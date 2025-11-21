Sabías que podés llevar los antibióticos vencidos a la la FNS
Con esta y otras acciones se promueve el uso responsable y adecuado de antimicrobianos.
El Ministerio de Salud dispondrá de un punto de recolección de antibióticos vencidos el jueves 20 de noviembre en su stand de la Fiesta Nacional del Sol.
Con esta campaña de Uso Responsable de Antimicrobianos la cartera sanitaria busca que las personas se deshagan de los antibióticos vencidos o en desuso garantizando su disposición segura.
Además, incluirá acciones de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y el uso adecuado de medicamentos.
En este marco, se desarrollarán actividades lúdicas y educativas —como el cubo didáctico y la caja pedagógica de higiene de manos— con el objetivo de informar sobre la prevención de RAM y la correcta técnica de lavado de manos.
Con estas iniciativas, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral del bienestar físico y emocional de toda la comunidad.
Asimismo, los siguientes centros de Salud contarán con puntos fijos de recolección:
Zona Sanitaria I
C.S. Dr. Alfonso Barassi - Capital
Zona Sanitaria II
Hospital Dr. César Aguilar - Caucete
Hospital 25 de mayo - 25 de mayo
Hospital Dra. Stella Molina - San Martín
Hospital Dr. Rizo Esparza - Angaco
Hospital Dr. Alejandro Albarracín - Valle Fértil
Zona Sanitaria III
Hospital Dr. José Giordano - Albardón
Hospital San Roque - Jáchal
Hospital Tomás Perón - Iglesia
Zona Sanitaria IV
Hospital General Dra. Julieta Lanteri - Rivadavia
Hospital Barreal - Calingasta
Hospital Aldo Cantoni - Calingasta
Zona Sanitaria V
Hospital Dr. Federico Cantoni - Pocito
Hospital Dr. Ventura Lloveras – Sarmiento
Centro de Adiestramiento René Favaloro