Sabías que podés llevar los antibióticos vencidos a la la FNS

Además, incluirá acciones de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y el uso adecuado de medicamentos.

En este marco, se desarrollarán actividades lúdicas y educativas —como el cubo didáctico y la caja pedagógica de higiene de manos— con el objetivo de informar sobre la prevención de RAM y la correcta técnica de lavado de manos.

Con estas iniciativas, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral del bienestar físico y emocional de toda la comunidad.

Asimismo, los siguientes centros de Salud contarán con puntos fijos de recolección:

Zona Sanitaria I

C.S. Dr. Alfonso Barassi - Capital

Zona Sanitaria II

Hospital Dr. César Aguilar - Caucete

Hospital 25 de mayo - 25 de mayo

Hospital Dra. Stella Molina - San Martín

Hospital Dr. Rizo Esparza - Angaco

Hospital Dr. Alejandro Albarracín - Valle Fértil

Zona Sanitaria III

Hospital Dr. José Giordano - Albardón

Hospital San Roque - Jáchal

Hospital Tomás Perón - Iglesia

Zona Sanitaria IV

Hospital General Dra. Julieta Lanteri - Rivadavia

Hospital Barreal - Calingasta

Hospital Aldo Cantoni - Calingasta

Zona Sanitaria V

Hospital Dr. Federico Cantoni - Pocito

Hospital Dr. Ventura Lloveras – Sarmiento

Centro de Adiestramiento René Favaloro