Banderazo estudiantil reunió a 2.000 jóvenes y dejó escenas de violencia

La concentración comenzó alrededor de las 15 en la plaza La Joroba, donde los adolescentes se reunieron con remeras personalizadas, banderas, parlantes y distintos elementos que identificaban a cada promoción. Desde ese punto partieron en caravana por avenida Libertador e Ignacio de la Roza hasta llegar a la Plaza del Bicentenario, donde continuaron con cantos, bailes y la exhibición del tradicional cotillón.

La tarde transcurrió con temperaturas que alcanzaron los 35°C, por lo que muchos aprovecharon el agua del lugar para refrescarse en medio del agobio del calor. El clima festivo se mantuvo durante gran parte de la jornada, especialmente con la presencia combinada de la Promo 25 y la Promo 2026, que llenaron el centro de música y color.