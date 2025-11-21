El tradicional banderazo estudiantil volvió a convocar a miles de jóvenes en la Capital sanjuanina. Cerca de 2.000 estudiantes de distintas escuelas secundarias participaron del festejo que marcó tanto el cierre del ciclo lectivo como la presentación de la Promo 2026, en una celebración que se consolida año tras año.
Banderazo estudiantil reunió a 2.000 jóvenes y dejó escenas de violencia
Unos 2.000 y 2500 estudiantes celebraron el cierre del ciclo lectivo con un banderazo en Capital. Hubo fiesta, caravana y calor extremo, pero también incidentes violentos que se viralizaron.