Banderazo estudiantil reunió a 2.000 jóvenes y dejó escenas de violencia

Unos 2.000 y 2500 estudiantes celebraron el cierre del ciclo lectivo con un banderazo en Capital. Hubo fiesta, caravana y calor extremo, pero también incidentes violentos que se viralizaron.

El tradicional banderazo estudiantil volvió a convocar a miles de jóvenes en la Capital sanjuanina. Cerca de 2.000 estudiantes de distintas escuelas secundarias participaron del festejo que marcó tanto el cierre del ciclo lectivo como la presentación de la Promo 2026, en una celebración que se consolida año tras año.

La concentración comenzó alrededor de las 15 en la plaza La Joroba, donde los adolescentes se reunieron con remeras personalizadas, banderas, parlantes y distintos elementos que identificaban a cada promoción. Desde ese punto partieron en caravana por avenida Libertador e Ignacio de la Roza hasta llegar a la Plaza del Bicentenario, donde continuaron con cantos, bailes y la exhibición del tradicional cotillón.

image

La tarde transcurrió con temperaturas que alcanzaron los 35°C, por lo que muchos aprovecharon el agua del lugar para refrescarse en medio del agobio del calor. El clima festivo se mantuvo durante gran parte de la jornada, especialmente con la presencia combinada de la Promo 25 y la Promo 2026, que llenaron el centro de música y color.

image

Sin embargo, el evento también dejó momentos de tensión. En redes sociales, especialmente en TikTok, se viralizaron videos en los que se observa a grupos de jóvenes protagonizando peleas con golpes de puño, además de lanzamiento de piedras y botellas. Estas imágenes generaron preocupación y reabrieron el debate sobre la necesidad de reforzar los controles y protocolos de seguridad durante reuniones estudiantiles de gran magnitud.

Personal policial intervino para contener algunos incidentes menores y garantizar que la actividad continuara sin mayores complicaciones. Tras la intervención, los festejos siguieron con normalidad, aunque las imágenes difundidas en redes sociales volvieron a poner en discusión el comportamiento en eventos masivos de fin de año escolar.

La jornada concluyó como una celebración marcada por la mezcla de entusiasmo, compañerismo y momentos de violencia que llamaron la atención. Aun así, el banderazo volvió a mostrar la fuerza de una tradición estudiantil que cada año convoca a miles de sanjuaninos en el cierre del calendario escolar.

