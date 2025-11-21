"
RedTulum: horarios y puntos de partida para viajar gratis a la FNS 2025

La RedTulum habilitó la Línea del Sol, un servicio gratuito con 23 puntos de partida para llegar al Estadio del Bicentenario y al Velódromo durante la Fiesta Nacional del Sol 2025.

La Fiesta Nacional del Sol 2025 inició con una convocatoria masiva en el Estadio San Juan del Bicentenario. La actividad continuará este viernes, sábado y domingo con shows en el estadio, espectáculos en el Velódromo y la apertura de la feria temática.

Para facilitar el acceso, la RedTulum activó un sistema especial de transporte gratuito conocido como Línea del Sol, que conecta distintos puntos del Gran San Juan con el predio.

image

El servicio cuenta con salidas desde el centro y departamentos cercanos, con recorridos que llegan directamente al Estadio del Bicentenario y al Velódromo. Según informaron, los colectivos partirán entre las 18 y las 22 horas hacia el estadio, mientras que los regresos estarán disponibles desde las 19 y hasta la finalización del último show de cada noche.

image

La Línea del Sol dispone de 23 puntos de encuentro, organizados por sectores y colores para facilitar la ubicación de los pasajeros. Los puntos están distribuidos en Capital, Rivadavia, Chimbas, Albardón, Santa Lucía, Caucete, 9 de Julio, Rawson, Pocito y Sarmiento.

image

Cada parada figura en los mapas difundidos por RedTulum, disponibles en su página oficial o vía telefónica.

image

Para quienes opten por viajar en vehículo particular, el Estadio del Bicentenario se encuentra sobre Avenida Libertador. Es posible acceder por Ruta 20 desde el sur o por Ruta 40 desde el norte. El predio cuenta con 2.000 espacios de estacionamiento, aunque suelen ocuparse rápidamente, por lo que se recomienda llegar antes de las 20 para quienes asistan al Velódromo.

image

Con la combinación de transporte gratuito, señalización especial y refuerzo en los accesos, la organización busca asegurar el movimiento ordenado de miles de asistentes que colmarán las tres noches restantes de la Fiesta del Sol.

