RedTulum: horarios y puntos de partida para viajar gratis a la FNS 2025

La Línea del Sol dispone de 23 puntos de encuentro, organizados por sectores y colores para facilitar la ubicación de los pasajeros. Los puntos están distribuidos en Capital, Rivadavia, Chimbas, Albardón, Santa Lucía, Caucete, 9 de Julio, Rawson, Pocito y Sarmiento.

Cada parada figura en los mapas difundidos por RedTulum, disponibles en su página oficial o vía telefónica.

Para quienes opten por viajar en vehículo particular, el Estadio del Bicentenario se encuentra sobre Avenida Libertador. Es posible acceder por Ruta 20 desde el sur o por Ruta 40 desde el norte. El predio cuenta con 2.000 espacios de estacionamiento, aunque suelen ocuparse rápidamente, por lo que se recomienda llegar antes de las 20 para quienes asistan al Velódromo.

Con la combinación de transporte gratuito, señalización especial y refuerzo en los accesos, la organización busca asegurar el movimiento ordenado de miles de asistentes que colmarán las tres noches restantes de la Fiesta del Sol.