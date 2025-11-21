La Fiesta Nacional del Sol 2025 inició con una convocatoria masiva en el Estadio San Juan del Bicentenario. La actividad continuará este viernes, sábado y domingo con shows en el estadio, espectáculos en el Velódromo y la apertura de la feria temática.
RedTulum: horarios y puntos de partida para viajar gratis a la FNS 2025
La RedTulum habilitó la Línea del Sol, un servicio gratuito con 23 puntos de partida para llegar al Estadio del Bicentenario y al Velódromo durante la Fiesta Nacional del Sol 2025.