Una nena de 11 años fue hospitalizada por infestación de larvas en la cabeza

El caso salió a la luz cuando su madre pidió asistencia al notar la presencia de gusanos en la cabeza de la menor.

Una niña de 11 años de Santo Tomé, Corrientes, permanece internada luego de que médicos detectaran una severa infestación de larvas en su cuero cabelludo, cuadro que ya había provocado dolor ocular y daños en el tejido y en el hueso craneal.

Tras comunicarse con el Hospital Universitario San Juan Bautista, la niña fue atendida de urgencia y derivada para iniciar un tratamiento especializado. Sin embargo, los profesionales no lograron extraer todas las larvas porque la infección estaba demasiado avanzada y ya había comenzado a perforar el cráneo.

Debido a la gravedad de la situación, la paciente fue trasladada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, en la capital correntina, donde continúa bajo cuidados intensivos. Testigos del procedimiento relataron que quedaron “estupefactos” por el estado de la niña y por el tiempo que habría permanecido sin recibir atención adecuada.

El pediatra y neonatólogo Flavio Serra indicó que se trata de un caso de miasis foruncular, una afección provocada por moscas que depositan sus larvas en la piel. “Estos casos suelen verse como forúnculos, es una miasis foruncular. A partir de ahí se comienzan a desarrollar las larvas que empiezan a dañar el tejido, inclusive pudiendo, como en este caso, dañar el cráneo, convirtiéndose en un caso grave o severo”, explicó.

El especialista señaló además que, aunque la higiene influye, lo habitual es que los padres consulten rápidamente cuando aparece una lesión o bulto que supura o presenta secreciones. La particularidad de este episodio fue la notable demora en la atención.

El caso generó fuerte conmoción en la comunidad y derivó en una investigación judicial. La Justicia abrió una causa contra la madre por lesiones graves por omisión y trabaja en la recolección de testimonios y análisis de informes médicos para determinar responsabilidades en el alarmante estado de salud de la menor.

