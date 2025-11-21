Una nena de 11 años fue hospitalizada por infestación de larvas en la cabeza

El pediatra y neonatólogo Flavio Serra indicó que se trata de un caso de miasis foruncular, una afección provocada por moscas que depositan sus larvas en la piel. “Estos casos suelen verse como forúnculos, es una miasis foruncular. A partir de ahí se comienzan a desarrollar las larvas que empiezan a dañar el tejido, inclusive pudiendo, como en este caso, dañar el cráneo, convirtiéndose en un caso grave o severo”, explicó.

El especialista señaló además que, aunque la higiene influye, lo habitual es que los padres consulten rápidamente cuando aparece una lesión o bulto que supura o presenta secreciones. La particularidad de este episodio fue la notable demora en la atención.

El caso generó fuerte conmoción en la comunidad y derivó en una investigación judicial. La Justicia abrió una causa contra la madre por lesiones graves por omisión y trabaja en la recolección de testimonios y análisis de informes médicos para determinar responsabilidades en el alarmante estado de salud de la menor.