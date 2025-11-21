"
El cuarteto hizo bailar a más de 23 mil personas en el Bicentenario

La primera noche convocó a unas 23.400 personas que vibraron con artistas locales y grandes referentes del género. Hubo detenciones por disturbios y asistencias de salud leves.

San Juan dio inicio a su fiesta mayor con una noche enérgica y multitudinaria. Este jueves, la Fiesta Nacional del Sol 2025 tuvo su apertura en el Estadio del Bicentenario, donde unas 23.400 personas disfrutaron de una jornada marcada por el cuarteto y un clima festivo que se sostuvo de principio a fin.

La noche comenzó con talento local: Pijama Party, William Heredia junto a Eduardo Desimone y Omega fueron los encargados de abrir la programación, generando el primer gran aplauso del público que llegó desde temprano para acompañar a los artistas sanjuaninos.

Luego fue el turno de la grilla nacional. Sabroso inauguró el segmento con un repaso por sus clásicos y una propuesta que conectó rápidamente con la gente. Más tarde subieron al escenario Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, que hicieron cantar al Bicentenario con temas como “Con Otra”, “Mil Preguntas”, “Por el Contrario”, “Agonía” y “Me duele no verte”.

El cierre quedó en manos de Q’Lokura, una de las bandas más convocantes de la nueva generación del cuarteto. Con hits como “Disfruto” y “Yo Era”, el dúo desplegó un show arrollador que impulsó el momento más eufórico de la noche, coronando la primera jornada de la FNS 2025.

En materia operativa, fuentes oficiales informaron que hubo ocho aprehendidos por disturbios, además de 15 intervenciones de salud leves por parte del personal de Salud Pública. Tanto en el Velódromo como en el Estadio, el desarrollo general del evento se registró sin novedades mayores.

