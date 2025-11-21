El cuarteto hizo bailar a más de 23 mil personas en el Bicentenario

La noche comenzó con talento local: Pijama Party, William Heredia junto a Eduardo Desimone y Omega fueron los encargados de abrir la programación, generando el primer gran aplauso del público que llegó desde temprano para acompañar a los artistas sanjuaninos.

Luego fue el turno de la grilla nacional. Sabroso inauguró el segmento con un repaso por sus clásicos y una propuesta que conectó rápidamente con la gente. Más tarde subieron al escenario Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, que hicieron cantar al Bicentenario con temas como “Con Otra”, “Mil Preguntas”, “Por el Contrario”, “Agonía” y “Me duele no verte”.