El cuarteto hizo bailar a más de 23 mil personas en el Bicentenario

San Juan dio inicio a su fiesta mayor con una noche enérgica y multitudinaria. Este jueves, la Fiesta Nacional del Sol 2025 tuvo su apertura en el Estadio del Bicentenario, donde unas 23.400 personas disfrutaron de una jornada marcada por el cuarteto y un clima festivo que se sostuvo de principio a fin.
La primera noche convocó a unas 23.400 personas que vibraron con artistas locales y grandes referentes del género. Hubo detenciones por disturbios y asistencias de salud leves.