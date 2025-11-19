En la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, se aplica por segunda vez un operativo de taxis con zona exclusiva en la puerta 7 del Estadio San Juan del Bicentenario. La estrategia permite reducir tiempos de espera, mejorar la seguridad y ordenar el movimiento de quienes eligen este medio de transporte para ingresar y retirarse del predio.
Regresa la zona exclusiva de taxis y se agiliza el acceso a la Fiesta Nacional del Sol
