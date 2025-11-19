Regresa la zona exclusiva de taxis y se agiliza el acceso a la Fiesta Nacional del Sol

Ingreso al predio: los taxis acceden por la colectora Este, en sentido Sur–Norte, ingresando por calle 8 para realizar el descenso de los asistentes. Luego retoman hacia Ruta 40 para descongestionar la zona.

Salida del predio: al finalizar cada jornada, los servicios ingresan nuevamente por la colectora Este, esta vez desde calle 7. A unos 50 metros se encuentra un sector señalizado para el ascenso ordenado de pasajeros.

La intervención se consolida como un componente clave en la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025. La implementación recibió en 2024 una valoración favorable por parte de asistentes y choferes, quienes destacaron la previsibilidad del circuito, la reducción de riesgos y la comodidad en los traslados.