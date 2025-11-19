"
Regresa la zona exclusiva de taxis y se agiliza el acceso a la Fiesta Nacional del Sol

La organización volvió a disponer un corredor exclusivo en la puerta 7 del Estadio San Juan del Bicentenario para ordenar el ascenso y descenso de pasajeros. La medida acompaña el flujo masivo de asistentes en la edición 2025, cuyo lema es “San Juan, mi tierra querida”.

En la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, se aplica por segunda vez un operativo de taxis con zona exclusiva en la puerta 7 del Estadio San Juan del Bicentenario. La estrategia permite reducir tiempos de espera, mejorar la seguridad y ordenar el movimiento de quienes eligen este medio de transporte para ingresar y retirarse del predio.

El corredor exclusivo para taxis opera en los mismos puntos de ascenso y descenso utilizados en la edición previa, lo que asegura un tránsito ágil tanto para pasajeros como para conductores y consolida un circuito ya probado en grandes concentraciones de público.

La circulación está planificada de la siguiente manera:

Ingreso al predio: los taxis acceden por la colectora Este, en sentido Sur–Norte, ingresando por calle 8 para realizar el descenso de los asistentes. Luego retoman hacia Ruta 40 para descongestionar la zona.

Salida del predio: al finalizar cada jornada, los servicios ingresan nuevamente por la colectora Este, esta vez desde calle 7. A unos 50 metros se encuentra un sector señalizado para el ascenso ordenado de pasajeros.

La intervención se consolida como un componente clave en la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025. La implementación recibió en 2024 una valoración favorable por parte de asistentes y choferes, quienes destacaron la previsibilidad del circuito, la reducción de riesgos y la comodidad en los traslados.

