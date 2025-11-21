FNS 2025: horarios, precios y grilla completa de la seguna jornada

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fiesta Nacional del Sol (@fnsoloficial)

Mientras tanto, el Estadio del Bicentenario será escenario de la noche de rock. La actividad iniciará a las 21:45 con Kbsonia, a quien seguirán Vía 66, Walter Vilches y Mateo Pintor, y Ale Segovia con su tributo a Fito Páez. Luego será el turno de Los Mentidores, la banda liderada por José Palazzo. Pasada la medianoche se presentará Estelares, y el cierre estará a cargo de Ciro y Los Persas desde la 1:30.

Además, la organización detalló la grilla artística completa de los distintos escenarios del predio. En el Velódromo Energético actuarán, desde las 20, Dosis, Cuerda Floja, Mely Desgens, De La Lora, Ekiss, Gipsy, Carla & The Gipsters, Ana Paroldi, Free Khalo, Pauli Figueroa, Discobilly, Sawabona y Marzio Full Band.

En el Escenario Clásico lo harán Materia Prima, Adrián Cuevas, Ecos Coloniero, Dúo Herencia, De Buena Cepa, Los Románticos Iracundos, Paola Hascher, Noelia Cantos, Jonatan Vera Trío, Lechu García, Los Luceros de Jáchal, Dúo Díaz Heredia y Tres Para Cuyo. La Peña contará con presentaciones de La Divina, Leda del Revés, Dúo Wampem, Franco Aparici, Mara Díaz, D’Sures, Giselle Aldeco, Murga La Pericana, Holala, Nueva Banda, Flavia Gómez, Leo Jorquera y Ta Copa.

El predio abrirá sus puertas a las 19, mientras que quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión en vivo a través de Canal 8, en su señal de aire, en Claro TV y en el canal oficial de YouTube, con posibilidad de retroceder hasta 24 horas.

Respecto a las entradas, pueden adquirirse mediante Autoentrada o en las boleterías del Estadio del Bicentenario. Los valores son: Feria y Espectáculo Central, $5.000; populares norte y sur del estadio, $10.000; campo, $25.000; platea alta, $30.000; y platea baja numerada, $35.000. Los menores de 6 años ingresan gratis. También hay financiación en tres cuotas sin interés con Visa o Mastercard del Banco San Juan.

El acceso para personas con discapacidad se realizará con carnet, sin costo, y habrá espacios disponibles tanto en el Velódromo como en el Estadio. En cuanto a la circulación, para el público general estará habilitada la Ruta Nacional 40, con ingresos por calles 6 y 7, además de accesos por General Acha y Mendoza.

Con clima estable y la programación completa restablecida, la segunda noche de la Fiesta del Sol se proyecta como una jornada plena, con música, espectáculos y una amplia oferta artística en todos los rincones del predio.