Trump le fijó plazo a Ucrania para que acepte el plan de paz: Putin, presiona

Los puntos que puso Trump al plan de paz

El plan de paz contiene 28 puntos y fue negociado entre Estados Unidos y Rusia. El mismo conlleva algunos condicionamientos, entre los que se destaca que Ucrania debería ceder a Rusia regiones del oeste del país, incluidas zonas que hasta ahora no han sido invadidas por las fuerzas del Kremlin, y reducir el Ejército ucraniano a un máximo de 600.000 efectivos.

También se cerraría para siempre la puerta a una eventual entrada a la OTAN de Ucrania, que a cambio recibiría garantías de seguridad de Estados Unidos para defenderla en caso de un nuevo ataque ruso.

La propuesta de Trump llega en un momento interno complicado para Zelenski, tras las recientes victorias rusas en el campo de batalla, incluida la toma de la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov. Cuestionado sobre por qué Ucrania debería ceder su integridad territorial, Trump respondió que ya "está perdiendo territorio" con la guerra.

"Perdemos la dignidad o perdemos a EE.UU."

En un discurso a la nación ucraniana, Zelenski dio a entender que considera inaceptable la propuesta de Trump, que sitúa al país en la tesitura de tener que elegir entre "perder la dignidad" o romper la alianza con Washington.

"Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania. Ahora Ucrania puede encontrarse ante elecciones muy difíciles. O perder la dignidad o arriesgarse a perder a un aliado clave. O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado", dijo Zelenski.

En la misma jornada en la que el país celebra el Día de la Dignidad, que conmemora las protestas que tumbaron a la última administración prorrusa del país, el líder ucraniano pidió unidad nacional y prometió que buscará "alternativas".

"Presentaré argumentos, convenceré, ofreceré alternativas. Pero bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz", declaró Zelenski, quien este viernes tuvo una primera conversación telefónica con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, para abordar el plan.

"Sienta las bases de un arreglo definitivo"

Por su parte, Putin confirmó haber recibido el plan y afirmó que puede servir de base para un arreglo "definitivo" del conflicto, que se intensificó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, aunque sus orígenes son anteriores. "Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes", dijo el jefe del Kremlin en una reunión con miembros del Consejo de Seguridad ruso, en la que aseguró que lo analizará "exhaustivamente".

Según Putin, los 28 puntos son una versión "actualizada" de conversaciones que había tenido con Trump incluso antes de que se reunieran en la cumbre de Alaska en agosto pasado, que concluyó sin avances significativos.

El líder acusó a Ucrania y a sus socios europeos de querer mantener la guerra hasta lograr la derrota de Rusia, una postura que atribuyó a una "falta de información objetiva sobre la situación real en el campo de batalla".

A pesar de estas negociaciones, este viernes entraron en vigor las nuevas sanciones estadounidenses contra las dos mayores patroleras rusas, Rosneft y Lukoil, unas represalias que Trump anunció semanas atrás por la negativa de Putin a detener los combates.