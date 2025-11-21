Este viernes 21 de noviembre, pasadas las 19 horas, comenzó el ingreso del público al Predio Ferial del Estadio del Bicentenario. Según pudo observarse en el lugar, la apertura de puertas se desarrolló con fluidez y sin demoras significativas.
Comenzó el ingreso del público al Predio Ferial del Estadio del Bicentenario
