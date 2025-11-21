"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Comenzó el ingreso del público al Predio Ferial del Estadio del Bicentenario

Pasadas las 19 de este viernes 21 de noviembre, se habilitó el acceso al predio ferial. El ingreso se desarrolló con poca demora y de manera ordenada.

Este viernes 21 de noviembre, pasadas las 19 horas, comenzó el ingreso del público al Predio Ferial del Estadio del Bicentenario. Según pudo observarse en el lugar, la apertura de puertas se desarrolló con fluidez y sin demoras significativas.

Los asistentes fueron avanzando de manera ordenada por los accesos habilitados, donde el personal a cargo del operativo verificó entradas y garantizó la circulación segura. El movimiento inicial mostró un flujo constante de personas, pero sin congestiones ni tiempos de espera prolongados.

Con el predio ya recibiendo a los primeros grupos de espectadores, se espera que el ingreso continúe durante toda la tarde y noche conforme avance la programación prevista para la jornada.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar