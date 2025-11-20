El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025, informaron que, en razón del alerta meteorológico por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde y noche, y con el objeto de preservar la seguridad de los ciudadanos que asistan a la fiesta, se comunica que se reprograma la primera jornada que es hoy, y quedará dispuesta de la siguiente manera.
Fiesta Nacional del Sol: suspendieron las actividades de la feria
El Gobierno de San Juan anunció la suspensión de las actividades de la feria de la Fiesta Nacional del Sol. Si habrá espectáculo en el Velódromo y show en el estadio del Bicentenario.