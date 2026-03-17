La Policía Federal secuestró un kilo y medio de marihuana

La intervención se dio en el marco de la orden de servicio "Controles Operativos", bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. Mientras el personal realizaba recorridas preventivas por el sector externo de la Terminal de Ómnibus, detectó la presencia de un hombre y una mujer, ambos conocidos en el ámbito policial por sus presuntos vínculos con la comercialización de drogas en la zona.

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El rol clave del can detector

Los investigadores observaron el momento exacto en que la pareja retiraba una caja de cartón de un punto de entrega de encomiendas cercano a la terminal. Ante la sospecha de un traslado de sustancias ilícitas, se dio intervención inmediata a la Justicia Federal, que autorizó el abordaje.