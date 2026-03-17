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La Policía Federal secuestró un kilo y medio de marihuana

Efectivos de la División Unidad Operativa Federal San Juan interceptaron a una pareja que retiraba una encomienda con droga en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

En un operativo realizado durante la tarde del miércoles 13 de marzo, la Policía Federal Argentina logró desbaratar una maniobra de transporte de estupefacientes en pleno centro de la ciudad de San Juan. El procedimiento, encabezado por la Brigada de Investigaciones de la Unidad Operativa Federal San Juan, culminó con el secuestro de una importante cantidad de marihuana y la detención de dos sospechosos.

La intervención se dio en el marco de la orden de servicio "Controles Operativos", bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. Mientras el personal realizaba recorridas preventivas por el sector externo de la Terminal de Ómnibus, detectó la presencia de un hombre y una mujer, ambos conocidos en el ámbito policial por sus presuntos vínculos con la comercialización de drogas en la zona.

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El rol clave del can detector

Los investigadores observaron el momento exacto en que la pareja retiraba una caja de cartón de un punto de entrega de encomiendas cercano a la terminal. Ante la sospecha de un traslado de sustancias ilícitas, se dio intervención inmediata a la Justicia Federal, que autorizó el abordaje.

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Para confirmar el contenido del paquete, se contó con la colaboración de un can detector de estupefacientes, el cual realizó una marcación positiva sobre la caja. Ante la presencia de testigos y con la autorización judicial correspondiente, los efectivos abrieron la encomienda y hallaron varios envoltorios con sustancia vegetal.

Detalle del secuestro

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de marihuana, específicamente cogollos, con un peso total aproximado de un kilo y medio. Además del estupefaciente, la Policía Federal procedió a incautar:

  • Teléfonos celulares (que serán peritados para la investigación).

  • El vehículo en el que se movilizaban los detenidos para trasladar el paquete.

Los dos involucrados fueron detenidos en el lugar por infracción a la Ley de Drogas (23.737). Actualmente, ambos permanecen alojados en calidad de detenidos y quedaron a disposición exclusiva de los juzgados federales de la provincia para su indagatoria.

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