En un operativo realizado durante la tarde del miércoles 13 de marzo, la Policía Federal Argentina logró desbaratar una maniobra de transporte de estupefacientes en pleno centro de la ciudad de San Juan. El procedimiento, encabezado por la Brigada de Investigaciones de la Unidad Operativa Federal San Juan, culminó con el secuestro de una importante cantidad de marihuana y la detención de dos sospechosos.
La Policía Federal secuestró un kilo y medio de marihuana
Efectivos de la División Unidad Operativa Federal San Juan interceptaron a una pareja que retiraba una encomienda con droga en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.