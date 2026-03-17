Se retira Cintia Álamo, la primera mujer en la Subjefatura de la Policía

Su retiro, tras poco más de un año en la cúpula, responde a una cuestión legal y operativa: la realización de 800 ascensos dentro de la institución previstos para los próximos días obliga a una rotación de mandos, lo que marca el cierre de una carrera que se extendió por más de tres décadas.

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Álamo ingresó a la fuerza el 1 de enero de 1996 como Oficial Ayudante. A lo largo de su trayectoria, fue pionera en espacios tradicionalmente masculinos y clave en la modernización de la seguridad provincial: