"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Cintia Álamo

Se retira Cintia Álamo, la primera mujer en la Subjefatura de la Policía

Su salida se da en el marco de una reestructuración interna que incluye 800 ascensos en las fuerzas de seguridad de la provincia.

La Policía de San Juan se prepara para despedir a una de sus figuras más emblemáticas. La Comisario General Lic. Cintia Álamo finalizará su gestión como Subjefa de la fuerza, cargo en el que hizo historia al convertirse en la primera mujer en alcanzar ese nivel de conducción institucional bajo la designación del gobernador Marcelo Orrego.

Su retiro, tras poco más de un año en la cúpula, responde a una cuestión legal y operativa: la realización de 800 ascensos dentro de la institución previstos para los próximos días obliga a una rotación de mandos, lo que marca el cierre de una carrera que se extendió por más de tres décadas.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 10.11.42

Álamo ingresó a la fuerza el 1 de enero de 1996 como Oficial Ayudante. A lo largo de su trayectoria, fue pionera en espacios tradicionalmente masculinos y clave en la modernización de la seguridad provincial:

Te puede interesar...

  • Víctimas y Género: Lideró durante 11 años la sección de Seguridad Personal y fue pieza fundamental en la creación de la Comisaría de la Mujer, el antecedente directo de lo que hoy son las unidades fiscales CAVIG y ANIVI.

  • Ciberdelito y Peritajes: Estuvo al frente de Defraudaciones y Estafas, impulsando las primeras investigaciones tecnológicas contra bandas de estafadores. Además, como jefa de Policía Científica, coordinó la transición de la fuerza hacia el actual sistema acusatorio.

  • Gestión Operativa: Antes de llegar a la Subjefatura, se desempeñó como jefa de la Unidad Coordinadora de Departamentales, supervisando todas las comisarías y puestos policiales de San Juan.

Un legado simbólico y profesional

Más allá de sus logros administrativos, Álamo será recordada por hitos que marcaron la identidad de la fuerza, como haber sido la primera mujer policía en realizar el Cruce de los Andes a caballo en homenaje a la gesta sanmartiniana.

Reconocida por cámaras empresariales y organizaciones civiles como una mujer que abrió caminos para las nuevas generaciones de uniformadas, su retiro marca el fin de una era en la conducción policial, dejando una estructura que hoy apuesta por la equidad.

Embed - Cintia Álamo, la primera mujer en llegar a la cúpula de la Policía de San Juan

Temas

Te puede interesar