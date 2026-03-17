La Policía de San Juan se prepara para despedir a una de sus figuras más emblemáticas. La Comisario General Lic. Cintia Álamo finalizará su gestión como Subjefa de la fuerza, cargo en el que hizo historia al convertirse en la primera mujer en alcanzar ese nivel de conducción institucional bajo la designación del gobernador Marcelo Orrego.
Se retira Cintia Álamo, la primera mujer en la Subjefatura de la Policía
Su salida se da en el marco de una reestructuración interna que incluye 800 ascensos en las fuerzas de seguridad de la provincia.