Continúa la intensa búsqueda del endurista Martín Flores en la zona precalingastina
La UFI Genérica confirmó detalles del operativo. El motociclista de 45 años, oriundo de Mediagua, se separó de sus amigos tras un desperfecto en una de las motos.
Sigue desplegado un importante operativo de búsqueda y rescate en la zona de alta montaña de Sarmiento para dar con el paradero de Martín Leonardo Flores Saldívar, el endurista de 45 años que desapareció este domingo mientras realizaba una travesía con amigos. Desde la UFI Genérica, Ignacio Achem fiscal interviniente brindó precisiones sobre las últimas novedades del caso y cómo se originó el desencadenante de la desaparición.
El funcionario judicial confirmó que la denuncia formal se consolidó alrededor de las dos de la mañana de este lunes, debido a la falta de señal en el lugar donde ocurrieron los hechos, lo que dificultó el aviso inmediato a las autoridades. "Esto comenzó ayer a la nochecita, lo que pasa es que es un lugar en donde no había señal y recién hemos tenido la certeza, digamos, de la denuncia alrededor de las dos de la mañana", detalló el fiscal.
Según el relato recabado de los amigos que acompañaban a Flores, el grupo de seis motociclistas —que había partido a las 9 de la mañana desde Los Berros hacia el Cerro Pirca y El Tontal— sufrió un inconveniente técnico durante el regreso. Cerca de las 17:00, debieron detenerse para auxiliar a uno de los integrantes.
"Sí, sí, hay expresión de un desperfecto que es lo que hace que se dividieran, digamos, un poco y ahí se perdieron el rastro entre ellos", confirmó el fiscal ante la consulta sobre las circunstancias de la separación. Fue en ese momento cuando Flores Saldívar decidió continuar el descenso solo a bordo de su Yamaha WR450 color azul con blanco.
Sus compañeros retomaron la marcha unos 15 minutos después con la intención de alcanzarlo, pero lo perdieron de vista definitivamente a la altura de Corral de Piedra, en el pie del cerro pre-calingastino. A pesar de que Flores conoce la zona y no era la primera vez que realizaba ese recorrido, no lograron ubicarlo tras buscarlo por sus propios medios hasta que cayó la noche.
Operativo en terreno
Ante la confirmación de la desaparición, personal policial especializado y baqueanos de la zona se movilizaron hacia el sector referenciado por los amigos. El fiscal informó que la estrategia actual se centra en seguir las rastros de neumáticos en el terreno.
"Ya me han manifestado personal policial que estaban por subir ya algunas motos a esa zona donde habían referenciado los amigos que perdieron contacto con él", indicó el funcionario, agregando que los efectivos "estarían ya en condiciones de entrar al terreno y a la zona de esas huellas para la búsqueda".
Las tareas se desarrollan en una geografía compleja, caracterizada por las bajas temperaturas nocturnas, lo que incrementa la urgencia de los equipos de rescate por localizar al motociclista oriundo de Mediagua.