Continúa la intensa búsqueda del endurista Martín Flores en la zona precalingastina

"Sí, sí, hay expresión de un desperfecto que es lo que hace que se dividieran, digamos, un poco y ahí se perdieron el rastro entre ellos", confirmó el fiscal ante la consulta sobre las circunstancias de la separación. Fue en ese momento cuando Flores Saldívar decidió continuar el descenso solo a bordo de su Yamaha WR450 color azul con blanco.

Sus compañeros retomaron la marcha unos 15 minutos después con la intención de alcanzarlo, pero lo perdieron de vista definitivamente a la altura de Corral de Piedra, en el pie del cerro pre-calingastino. A pesar de que Flores conoce la zona y no era la primera vez que realizaba ese recorrido, no lograron ubicarlo tras buscarlo por sus propios medios hasta que cayó la noche.

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Operativo en terreno

Ante la confirmación de la desaparición, personal policial especializado y baqueanos de la zona se movilizaron hacia el sector referenciado por los amigos. El fiscal informó que la estrategia actual se centra en seguir las rastros de neumáticos en el terreno.

"Ya me han manifestado personal policial que estaban por subir ya algunas motos a esa zona donde habían referenciado los amigos que perdieron contacto con él", indicó el funcionario, agregando que los efectivos "estarían ya en condiciones de entrar al terreno y a la zona de esas huellas para la búsqueda".

Las tareas se desarrollan en una geografía compleja, caracterizada por las bajas temperaturas nocturnas, lo que incrementa la urgencia de los equipos de rescate por localizar al motociclista oriundo de Mediagua.