En una audiencia celebrada el pasado 11 de marzo, la justicia sanjuanina condenó a Franco Esequiel Ibaceta a cumplir una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial. El fiscal del caso, el Dr. Leonardo Villalba, logró un acuerdo de juicio abreviado donde el acusado admitió su culpabilidad por dos hechos de robo en concurso real.
Condenaron a un delincuente que asaltó una panadería y fingió ser policía
Franco Esequiel Ibaceta recibió una pena de cuatro meses de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.