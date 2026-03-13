"
Condenaron a un delincuente que asaltó una panadería y fingió ser policía

Franco Esequiel Ibaceta recibió una pena de cuatro meses de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.

En una audiencia celebrada el pasado 11 de marzo, la justicia sanjuanina condenó a Franco Esequiel Ibaceta a cumplir una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial. El fiscal del caso, el Dr. Leonardo Villalba, logró un acuerdo de juicio abreviado donde el acusado admitió su culpabilidad por dos hechos de robo en concurso real.

"Dame todo o te mato": el asalto a la panadería

El primero de los hechos que se le atribuyen ocurrió el 11 de diciembre pasado, alrededor de las 11:00 horas. Ibaceta ingresó a la panadería "San Miguel", ubicada en la intersección de calle 25 de Mayo y Tacuarí, en Chimbas.

Allí abordó al empleado, Ramiro Gómez, manifestándole que estaba armado y lanzando una frase letal: "Dame todo lo que tenés o te mato". Bajo esta amenaza, el delincuente sustrajo un teléfono Samsung A12 y las llaves tanto del local como de la motocicleta de la víctima. Antes de escapar, Ibaceta tuvo el descaro de cerrar el local por fuera, dejando a la víctima encerrada, y huyó en la moto Honda Storm del panadero. Fue aprehendido poco después tras una persecución policial.

El falso policía en el Loteo AVA

El segundo legajo que pesaba sobre Ibaceta corresponde a un hecho ocurrido días antes, el 6 de diciembre por la noche. En esa oportunidad, el delincuente se presentó en una vivienda del Loteo AVA y, tras llamar a los gritos, fue atendido por una vecina de apellido Andana.

Con total sangre fría, Ibaceta se identificó como personal policial y le aseguró a la mujer que estaba investigando un delito en la zona. Intentó ingresar a la vivienda con la excusa de que un ladrón se habría escondido allí, pero ante la negativa de la víctima, cambió su táctica: le exigió sus pertenencias y huyó con un celular Motorola G9 y una billetera.

