Condenaron a un delincuente que asaltó una panadería y fingió ser policía

"Dame todo o te mato": el asalto a la panadería

El primero de los hechos que se le atribuyen ocurrió el 11 de diciembre pasado, alrededor de las 11:00 horas. Ibaceta ingresó a la panadería "San Miguel", ubicada en la intersección de calle 25 de Mayo y Tacuarí, en Chimbas.

Allí abordó al empleado, Ramiro Gómez, manifestándole que estaba armado y lanzando una frase letal: "Dame todo lo que tenés o te mato". Bajo esta amenaza, el delincuente sustrajo un teléfono Samsung A12 y las llaves tanto del local como de la motocicleta de la víctima. Antes de escapar, Ibaceta tuvo el descaro de cerrar el local por fuera, dejando a la víctima encerrada, y huyó en la moto Honda Storm del panadero. Fue aprehendido poco después tras una persecución policial.