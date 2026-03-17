Orrego entregó actas de vivienda a familias de siete departamentos

El mandatario provincial anunció un fuerte impulso para este tipo de gestiones: “Este año vamos a tener un récord de escrituras para que las familias puedan disponer de su vivienda, heredarla, ampliarla y también acceder a créditos y beneficios de las instituciones”.

Las 50 actas de posesión entregadas reconocen formalmente la ocupación lícita de la vivienda por parte de beneficiarios que cumplieron con todos los requisitos establecidos por las leyes nacionales y provinciales vigentes. Este documento implica que el Estado pone en posesión efectiva del inmueble a quienes lo habitan, permitiéndoles ejercer derechos posesorios, acceder a servicios regularizados y avanzar hacia la obtención del título de propiedad definitivo a los diez años, siempre que no exista reclamo judicial.

El programa es ejecutado por la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial del Ministerio de Gobierno y está destinado a personas que habitan su única vivienda desde hace años, pero que no habían podido acceder a la titularidad formal. Entre los beneficios de obtener la escritura se destacan la protección ante conflictos legales, la posibilidad de acceder a créditos para mejoras y el aumento del valor del inmueble.

Fortalecimiento de instituciones civiles

En el mismo acto, el Gobierno provincial ratificó su apoyo al sector institucional con la entrega de 57 decretos de personería jurídica a entidades que completaron su proceso de regularización durante el año 2025. Asimismo, 21 organizaciones recibieron reconocimientos especiales por mantener al día su documentación y obligaciones institucionales.

La obtención de la personería jurídica permite que las entidades civiles se constituyan legalmente como sujetos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto les brinda un marco formal para desarrollar sus actividades, cumpliendo con beneficios como el reconocimiento formal del Estado, la posibilidad de obtener CUIT, abrir cuentas bancarias, recibir donaciones, acceder a subsidios y articular programas con organismos públicos y privados.

Estas gestiones se canalizan a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, organismo encargado de intervenir en la creación, funcionamiento y control de las entidades civiles, brindando asesoramiento y herramientas para facilitar los trámites.

Del acto también participaron la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, entre otras autoridades provinciales.