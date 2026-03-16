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Buscan intensamente a un endurista desaparecido en la zona del Cerro Pirca

Un grupo de seis amigos salió de excursión desde Los Berros hacia el límite con Barreal. Tras detenerse para auxiliar a un compañero, perdieron de vista a Martín Leonardo Flores Saldívar.

Un importante operativo de búsqueda se desplegó en las últimas horas para dar con el paradero de Martín Leonardo Flores Saldívar, un motociclista de 45 años que desapareció mientras realizaba una travesía de montaña junto a un grupo de amigos.

Según el reporte oficial, seis motociclistas partieron el domingo a las 9 de la mañana desde la localidad de Los Berros, en Sarmiento, con destino al norte por Quebrada de la Flecha, hacia el Cerro Pirca y el Cerro El Tontal, en el límite con Barreal.

Cerca de las 17:00, durante el regreso, el grupo se detuvo para auxiliar a uno de los integrantes. En ese momento, Flores Saldívar continuó el descenso solo a bordo de su motocicleta Yamaha WR450 color azul con blanco.

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Unos 15 minutos después, el resto de los amigos retomó la marcha con la intención de alcanzarlo, pero lo perdieron de vista definitivamente a la altura de Corral de Piedra, en el pie del cerro pre-calingastino. Tras notar su ausencia, iniciaron una búsqueda por sus propios medios en la zona.

Al caer la noche y no obtener resultados positivos, los compañeros decidieron regresar a pedir ayuda. Llegaron a la zona de Los Berros a las 22:00, momento en el que dieron aviso inmediato al 911.

Alejandro Luna, uno de los integrantes del grupo, brindó el testimonio inicial a las autoridades, confirmando que Flores Saldívar tiene domicilio en el Barrio Patagonia 1 y que aparentemente se habría desviado del camino principal durante el descenso.

Personal especializado trabaja en la zona de alta montaña para intentar localizar al motociclista, en una zona caracterizada por su compleja geografía y las bajas temperaturas nocturnas.

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