Buscan intensamente a un endurista desaparecido en la zona del Cerro Pirca

Unos 15 minutos después, el resto de los amigos retomó la marcha con la intención de alcanzarlo, pero lo perdieron de vista definitivamente a la altura de Corral de Piedra, en el pie del cerro pre-calingastino. Tras notar su ausencia, iniciaron una búsqueda por sus propios medios en la zona.

Al caer la noche y no obtener resultados positivos, los compañeros decidieron regresar a pedir ayuda. Llegaron a la zona de Los Berros a las 22:00, momento en el que dieron aviso inmediato al 911.

Alejandro Luna, uno de los integrantes del grupo, brindó el testimonio inicial a las autoridades, confirmando que Flores Saldívar tiene domicilio en el Barrio Patagonia 1 y que aparentemente se habría desviado del camino principal durante el descenso.

Personal especializado trabaja en la zona de alta montaña para intentar localizar al motociclista, en una zona caracterizada por su compleja geografía y las bajas temperaturas nocturnas.