Un importante operativo de búsqueda se desplegó en las últimas horas para dar con el paradero de Martín Leonardo Flores Saldívar, un motociclista de 45 años que desapareció mientras realizaba una travesía de montaña junto a un grupo de amigos.
Buscan intensamente a un endurista desaparecido en la zona del Cerro Pirca
Un grupo de seis amigos salió de excursión desde Los Berros hacia el límite con Barreal. Tras detenerse para auxiliar a un compañero, perdieron de vista a Martín Leonardo Flores Saldívar.