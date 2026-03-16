Una maniobra de sobrepaso fallida provocó el choque frontal fatal en la Ruta 141

accidente fatal dos

Carrizo viajaba acompañado por Genara Narcisa Malla (71), con domicilio en Villa Aberastain, Pocito, quien debió ser rescatada y trasladada de urgencia.

Personal de emergencias médicas del 107 se hizo presente en el lugar y procedió al traslado tanto de la mujer como del conductor de la Amarok hacia el Hospital Departamental de Caucete. Debido a la complejidad de las lesiones, ambos fueron derivados posteriormente al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanecen internados bajo observación médica.

Por su parte, el conductor del camión Iveco involucrado, identificado como Gustavo Esequiel Tomas Acuña (29), resultó ileso.

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En el lugar trabajaron el fiscal Dr. Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Dr. Rodrigo Cabral, junto a personal de la División Criminalística para realizar las pericias accidentológicas correspondientes. El cuerpo del fallecido fue levantado para la práctica de la autopsia legal, mientras se investigan las responsabilidades penales del conductor que inició la maniobra de sobrepaso.