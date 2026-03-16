Una tragedia vial conmocionó a la localidad de Bermejo, en Caucete, durante las últimas horas del domingo 15 de marzo. Un violento choque frontal entre dos camionetas sobre la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 131, terminó con el fallecimiento de un conductor sanjuanino y otras dos personas hospitalizadas con heridas de gravedad.
Una maniobra de sobrepaso fallida provocó el choque frontal fatal en la Ruta 141
La colisión le costó la vida a Mario Carmelo Carrizo (68), oriundo de Pocito. El siniestro ocurrió en la zona de Laguna Seca cuando una camioneta intentó adelantar a un camión e impactó contra la víctima.