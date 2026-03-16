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Una maniobra de sobrepaso fallida provocó el choque frontal fatal en la Ruta 141

La colisión le costó la vida a Mario Carmelo Carrizo (68), oriundo de Pocito. El siniestro ocurrió en la zona de Laguna Seca cuando una camioneta intentó adelantar a un camión e impactó contra la víctima.

Una tragedia vial conmocionó a la localidad de Bermejo, en Caucete, durante las últimas horas del domingo 15 de marzo. Un violento choque frontal entre dos camionetas sobre la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 131, terminó con el fallecimiento de un conductor sanjuanino y otras dos personas hospitalizadas con heridas de gravedad.

El siniestro se produjo alrededor de las 23:20 en la zona denominada Laguna Seca. Según las primeras pericias realizadas por la UFI Delitos Especiales y personal de la Unidad Rural N°1, el accidente se originó cuando una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Sebastian Leo (42), con domicilio en La Rioja, intentó realizar una maniobra de sobrepaso a un camión Iveco. Ambos circulaban con dirección hacia el Este.

Durante la maniobra de adelantamiento, la Amarok se encontró de frente con una Toyota Hilux que viajaba en sentido contrario (hacia la Ciudad de San Juan). El impacto frontal fue inevitable y de tal magnitud que el conductor de la Hilux, Mario Carmelo Carrizo, falleció de forma instantánea en el lugar del hecho.

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Carrizo viajaba acompañado por Genara Narcisa Malla (71), con domicilio en Villa Aberastain, Pocito, quien debió ser rescatada y trasladada de urgencia.

Personal de emergencias médicas del 107 se hizo presente en el lugar y procedió al traslado tanto de la mujer como del conductor de la Amarok hacia el Hospital Departamental de Caucete. Debido a la complejidad de las lesiones, ambos fueron derivados posteriormente al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanecen internados bajo observación médica.

Por su parte, el conductor del camión Iveco involucrado, identificado como Gustavo Esequiel Tomas Acuña (29), resultó ileso.

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En el lugar trabajaron el fiscal Dr. Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Dr. Rodrigo Cabral, junto a personal de la División Criminalística para realizar las pericias accidentológicas correspondientes. El cuerpo del fallecido fue levantado para la práctica de la autopsia legal, mientras se investigan las responsabilidades penales del conductor que inició la maniobra de sobrepaso.

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