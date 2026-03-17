Paro de preuniversitarios: "La Universidad está devastada en su presupuesto"

Luego Rosa Ferrer habló de comprensión: “Es justa la preocupación de padres, pero hay que entender que estamos inmersos en una Universidad devastada en su presupuesto y que tiene un ahorcamiento en todos sus lineamientos. El servicio educativo se va a garantizar, pero que los papás entiendan que las medidas de fuerza van a seguir (…) Hay un grupo importante de papás que están presentando reclamos, pero también hay muchos que se solidarizan con la situación del docente y nodocente universitarios y también están preocupados por el futuro de sus hijos”.

“Las instituciones son personas”

La secretaria de Comunicación de la UNSJ, Mariela Miranda, recalcó la calidad académica de los Institutos Preuniversitarios de esta Universidad y señaló que esa cualidad de estos colegios tiene que ver con la capacidad de su personal docente y nodocente. “Las instituciones son personas y, para que esa calidad se sostenga y mantenga, es necesario que algunas garantías estén dadas, como el salario. Es muy difícil ir a trabajar y estar con una preocupación real sobre los ingresos. La tarea requiere de un compromiso en la docencia, en la investigación, en la extensión, en sentarse a estudiar para dar una clase, preparar material, permanecer actualizado, buscar bibliografía… en fin, hay una complejidad que excede ampliamente lo que se hace frente al aula”, remarcó Miranda.

Derechos

En tanto, la vicerrectora de esta Universidad, Andrea Leceta, expresó: “A veces una siente como una tensión, algo como qué derecho tiene más peso (en referencia al de reclamar salarios dignos o al de estudiantes sobre su derecho a cursar). No se trata de eso, se trata de encontrar cómo podemos garantizar que los alumnos tengan clase de calidad y que los docentes tengan las condiciones para dar esas clases de calidad”.