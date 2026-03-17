Violento choque en Rivadavia: murió un ciclista tras ser embestido por un auto

Producto del fuerte golpe, el personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste y el servicio de emergencias médicas se hicieron presentes en el lugar. Tapia fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson debido a la gravedad de su cuadro.

Pese al esfuerzo de los profesionales médicos, desde el nosocomio público informaron que el fallecimiento del ciclista se constató a las 22:31 horas.

En el lugar del choque trabajó personal de Policía Científica, realizando las pericias accidentológicas de rigor para determinar las responsabilidades del conductor del automóvil. La causa quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.