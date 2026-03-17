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Violento choque en Rivadavia: murió un ciclista tras ser embestido por un auto

La víctima, identificada como Mario Roberto Tapia, fue impactada desde atrás por un Chevrolet Corsa en la intersección de calle Rastreador Calívar y Pasaje Castro.

Un siniestro vial con desenlace fatal ocurrió este lunes 16 de marzo en el departamento Rivadavia. Alrededor de las 17:10 horas, un ciclista fue embestido violentamente por un automóvil, sufriendo heridas que horas más tarde le provocaron la muerte en el centro de salud de referencia provincial.

Según las fuentes policiales, el accidente fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por Santiago Esequiel Paredes Echeverría, y una bicicleta tipo playera rodado 26 en la que se desplazaba Mario Roberto Tapia.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar del hecho, el automovilista circulaba por calle Rastreador Calívar con sentido de Norte a Sur. Al llegar a la intersección con Pasaje Castro, y por motivos que son materia de investigación, Paredes impactó desde atrás al ciclista.

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Producto del fuerte golpe, el personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste y el servicio de emergencias médicas se hicieron presentes en el lugar. Tapia fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson debido a la gravedad de su cuadro.

Pese al esfuerzo de los profesionales médicos, desde el nosocomio público informaron que el fallecimiento del ciclista se constató a las 22:31 horas.

En el lugar del choque trabajó personal de Policía Científica, realizando las pericias accidentológicas de rigor para determinar las responsabilidades del conductor del automóvil. La causa quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

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