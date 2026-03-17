Un siniestro vial con desenlace fatal ocurrió este lunes 16 de marzo en el departamento Rivadavia. Alrededor de las 17:10 horas, un ciclista fue embestido violentamente por un automóvil, sufriendo heridas que horas más tarde le provocaron la muerte en el centro de salud de referencia provincial.
Violento choque en Rivadavia: murió un ciclista tras ser embestido por un auto
La víctima, identificada como Mario Roberto Tapia, fue impactada desde atrás por un Chevrolet Corsa en la intersección de calle Rastreador Calívar y Pasaje Castro.