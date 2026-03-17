Renunció el titular de la ANSES y lo reemplazará Guillermo Arancibia

En otro orden, a partir del mes próximo, el Ministerio de Capital Humano tiene previsto eliminar cerca de 900.000 planes sociales que suponen una erogación mensual de unos 80.000 mil millones de pesos, según trascendió en el área que conduce Sandra Pettovello. Serán reemplazados por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

De esta forma se producirá el cierre definitivo del esquema heredado del anterior Gobierno dentro del Plan Potenciar Trabajo.

El objetivo de Capital Humano es instrumentar un sistema orientado a la formación y la inserción laboral.

En este ministerio explican que los beneficiarios comenzaron a recibir notificaciones (por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina) en los que se informa que el anterior plan finaliza y que podrán elegir inscribirse en el nuevo sistema de capacitación.

Los vouchers serán entregados directamente a los beneficiarios que serán los que podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación en todo el país.

Esta medida completa un profundo rediseño de la política asistencial que el Gobierno actual inició cuando decidió eliminar la intermediación de las organizaciones sociales en el otorgamiento de los planes y congelar el Potenciar Trabajo.