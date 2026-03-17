"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Patricio

Cervecerías locales celebran San Patricio con música y promociones

Desde este martes 17 y hasta el próximo domingo 22 de marzo, los gastronómicos ofrecerán una agenda cargada de bandas en vivo, sorteos y la tradicional "birra verde" para conmemorar al patrono de Irlanda.

La festividad de San Patricio ha trascendido las fronteras de Irlanda para consolidarse como una fecha ineludible en el calendario de San Juan. Este año, las cervecerías locales han diseñado una propuesta integral que combina la tradición de la "Isla Esmeralda" con el talento de artistas regionales y beneficios exclusivos para los clientes.

Aunque la fecha central es el 17 de marzo, los locales han extendido las celebraciones durante toda la semana. La oferta incluye:

  • Promociones temáticas: Las cervecerías sanjuaninas han implementado beneficios para quienes se sumen a la consigna de vestir prendas verdes. También se realizan sorteos directos, como el uso de "ruletas de premios" y desafíos de trivias relacionadas con la fecha.

  • Gastronomía y bebida: La protagonista indiscutida es la cerveza verde, una edición especial que se sirve únicamente durante estos días. Además, se han dispuesto beneficios especiales para quienes lleven el nombre del santo patrono.

  • Música en vivo: La agenda cultural es variada, con presentaciones de bandas de rock y sesiones de DJs locales que acompañarán las jornadas desde el atardecer.

El origen de la tradición

La celebración honra a San Patricio, el misionero al que se le atribuye la introducción del catolicismo en Irlanda. Según la tradición, Patricio fue un joven que, tras ser esclavizado en su juventud, consolidó su fe y regresó a la isla para predicar.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar