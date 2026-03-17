La festividad de San Patricio ha trascendido las fronteras de Irlanda para consolidarse como una fecha ineludible en el calendario de San Juan. Este año, las cervecerías locales han diseñado una propuesta integral que combina la tradición de la "Isla Esmeralda" con el talento de artistas regionales y beneficios exclusivos para los clientes.
Cervecerías locales celebran San Patricio con música y promociones
Desde este martes 17 y hasta el próximo domingo 22 de marzo, los gastronómicos ofrecerán una agenda cargada de bandas en vivo, sorteos y la tradicional "birra verde" para conmemorar al patrono de Irlanda.