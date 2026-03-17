Cervecerías locales celebran San Patricio con música y promociones

Aunque la fecha central es el 17 de marzo, los locales han extendido las celebraciones durante toda la semana. La oferta incluye:

Promociones temáticas: Las cervecerías sanjuaninas han implementado beneficios para quienes se sumen a la consigna de vestir prendas verdes. También se realizan sorteos directos, como el uso de "ruletas de premios" y desafíos de trivias relacionadas con la fecha.

Gastronomía y bebida: La protagonista indiscutida es la cerveza verde , una edición especial que se sirve únicamente durante estos días. Además, se han dispuesto beneficios especiales para quienes lleven el nombre del santo patrono.

Música en vivo: La agenda cultural es variada, con presentaciones de bandas de rock y sesiones de DJs locales que acompañarán las jornadas desde el atardecer.

El origen de la tradición

La celebración honra a San Patricio, el misionero al que se le atribuye la introducción del catolicismo en Irlanda. Según la tradición, Patricio fue un joven que, tras ser esclavizado en su juventud, consolidó su fe y regresó a la isla para predicar.