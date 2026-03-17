Crisis del asado: en San Juan el consumo de carne vacuna se desplomó un 30%

"Les ha dolido el bolsillo", explican los carniceros locales, quienes señalan que la estrepitosa suba acumulada desde octubre —estimada en más de un 60%— alejó a los clientes de los cortes tradicionales. La situación forzó un cambio de hábito en los hogares: el histórico asado de los fines de semana ha cedido terreno ante opciones más económicas y rendidoras.

carne san juan

La molida: el corte "salvador"

En el día a día, la carne molida se ha convertido en la protagonista indiscutida de las ventas. La razón es estrictamente operativa para el presupuesto familiar: "Rinde más un kilo de molida, o incluso medio kilo te alcanza para alimentar a 5 o 6 personas en una casa, mientras que con medio kilo de bife no hacés nada", comentan desde el sector.