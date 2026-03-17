Crisis del asado: en San Juan el consumo de carne vacuna se desplomó un 30%

En las últimas semanas se registró una tendencia a la baja en los valores nominales. Entre la primera reducción y la actual, el kilo de carne bajó entre $1.000 y $1.200. Sin embargo, para los comerciantes, este alivio del 6% o 7% es insuficiente frente al aumento previo.
"No creo que baje mucho más, quizás un 5% extra, pero es más un anhelo que una certeza", detallan los referentes consultados. Aunque el último fin de semana se notó un leve incremento en el movimiento de gente, la incertidumbre sobre cómo seguirá la demanda durante el mes de marzo se mantiene firme.
Listado de precios de referencia (Novillo)
De acuerdo al relevamiento de costos en carnicerías locales, estos son los valores actuales para los principales cortes:
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Lomo: $24.696,00
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Punta de Espalda: $21.900,00
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Entraña: $21.900,00
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Filet / Peceto: $20.999,00
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Blanda Especial: $19.999,00
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Paleta Chata: $18.999,00
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Ojal / Vacío: $18.999,00
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Asado: $18.499,00
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Blanda Común: $17.999,00
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Costeleta Chata c/Filet: $16.999,00
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Costilla Arqueada: $16.999,00
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Molida Especial: $16.899,00
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Matambre / Vaquero: $15.999,00
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Costilla Oferta: $14.999,00
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Osobuco Medallón: $10.999,00
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Molida Intermedia: $9.999,00
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Cogote: $5.900,00
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Hueso Alita: $5.500,00