"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > carne

Crisis del asado: en San Juan el consumo de carne vacuna se desplomó un 30%

Un relevamiento de sanjuan8.com en carnicerías de Capital y Santa Lucía confirma una fuerte retracción en las ventas.

La crisis económica impactó de lleno en las heladeras de los sanjuaninos. Según un relevamiento realizado por Sanjuan8.com en locales de Capital y Santa Lucía, el consumo de carne vacuna sufrió una caída estrepitosa que oscila entre el 20% y el 30% en los últimos meses.

"Les ha dolido el bolsillo", explican los carniceros locales, quienes señalan que la estrepitosa suba acumulada desde octubre —estimada en más de un 60%— alejó a los clientes de los cortes tradicionales. La situación forzó un cambio de hábito en los hogares: el histórico asado de los fines de semana ha cedido terreno ante opciones más económicas y rendidoras.

carne san juan

La molida: el corte "salvador"

En el día a día, la carne molida se ha convertido en la protagonista indiscutida de las ventas. La razón es estrictamente operativa para el presupuesto familiar: "Rinde más un kilo de molida, o incluso medio kilo te alcanza para alimentar a 5 o 6 personas en una casa, mientras que con medio kilo de bife no hacés nada", comentan desde el sector.

Te puede interesar...

En las últimas semanas se registró una tendencia a la baja en los valores nominales. Entre la primera reducción y la actual, el kilo de carne bajó entre $1.000 y $1.200. Sin embargo, para los comerciantes, este alivio del 6% o 7% es insuficiente frente al aumento previo.

"No creo que baje mucho más, quizás un 5% extra, pero es más un anhelo que una certeza", detallan los referentes consultados. Aunque el último fin de semana se notó un leve incremento en el movimiento de gente, la incertidumbre sobre cómo seguirá la demanda durante el mes de marzo se mantiene firme.

Listado de precios de referencia (Novillo)

De acuerdo al relevamiento de costos en carnicerías locales, estos son los valores actuales para los principales cortes:

  • Lomo: $24.696,00

  • Punta de Espalda: $21.900,00

  • Entraña: $21.900,00

  • Filet / Peceto: $20.999,00

  • Blanda Especial: $19.999,00

  • Paleta Chata: $18.999,00

  • Ojal / Vacío: $18.999,00

  • Asado: $18.499,00

  • Blanda Común: $17.999,00

  • Costeleta Chata c/Filet: $16.999,00

  • Costilla Arqueada: $16.999,00

  • Molida Especial: $16.899,00

  • Matambre / Vaquero: $15.999,00

  • Costilla Oferta: $14.999,00

  • Osobuco Medallón: $10.999,00

  • Molida Intermedia: $9.999,00

  • Cogote: $5.900,00

  • Hueso Alita: $5.500,00

Temas

Te puede interesar