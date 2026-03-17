El Gobierno enviará un nuevo paquete de leyes al Congreso

A ese conjunto se suman otras iniciativas que apuntan a revisar normativas vigentes para adecuarlas al objetivo de equilibrio fiscal. En ese marco, el Gobierno anticipó que impulsará modificaciones en la ley de glaciares, la ley de discapacidad y el esquema de financiamiento universitario.

El paquete se terminó de definir en una reunión de la mesa política de la que participaron varios de los principales dirigentes del oficialismo, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, además de otros funcionarios y armadores políticos del espacio.

La convocatoria se produjo en un momento complejo para el Gobierno, marcado por la reaparición de la causa vinculada al criptoactivo Libra y por la polémica generada en torno a los viajes del propio Adorni, cuestionado por el uso de vuelos oficiales y privados en desplazamientos recientes.

En ese contexto, el oficialismo busca reordenar su frente político y concentrar la discusión pública en la agenda legislativa que pretende impulsar durante este año en el Congreso.