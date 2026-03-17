Rescataron y reinsertaron a un pichiciego en Valle Fértil

La presencia de esta especie en la reserva pone en relieve el valor estratégico de las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad nativa y reafirma la importancia de sostener políticas activas de cuidado ambiental en territorios donde aún persisten especies raras, sensibles y de muy difícil observación.

El pichiciego menor es el armadillo más pequeño del mundo. Sus hábitos son principalmente subterráneos, lo que explica que rara vez pueda ser visto en superficie. Esta característica ha limitado históricamente el conocimiento sobre su biología y ecología, convirtiéndolo en un mamífero poco estudiado y de registro excepcional.

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En este caso, y previo a su liberación, Carlos Borghi obtuvo imágenes termográficas del ejemplar sin realizar procedimientos invasivos ni manipulaciones innecesarias que pudieran generarle estrés. Este registro, inédito para la especie, representa una oportunidad científica de alto valor, ya que permite generar información nueva.

El registro de pichiciego menor tiene un valor especial. No solo porque se trata de un hallazgo excepcional, sino también porque aporta información relevante para comprender mejor su presencia en San Juan y fortalecer futuras acciones de investigación y conservación, teniendo en cuenta que es un indicador biológico clave del estado de conservación del ecosistema.

Recomendaciones ante un hallazgo

Desde la Secretaría de Ambiente se recuerda que, ante la aparición de un ejemplar de esta especie, se recomienda no manipularlo, evitar cualquier acción que pueda generarle estrés y dar aviso inmediato a las autoridades ambientales competentes, ya sea que se encuentren presentes en zonas de áreas protegidas, o a través de las línea ambiental 4305057 o vía WhatsApp al 264 4305057

Estas acciones coordinadas refuerzan el compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y la generación de conocimiento científico aplicado a la conservación de los ecosistemas sanjuaninos.