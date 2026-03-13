Vandalismo en Rawson: Atacaron un centro comercial en Dr. Ortega y Meglioli

Según las primeras informaciones, el complejo cuenta con al menos diez locales, muchos de los cuales amanecieron con signos de violencia en sus frentes. Si bien no se ha precisado la magnitud total de los daños o si se produjo el robo de mercadería, la situación ha generado preocupación entre los vecinos y propietarios de la zona.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han confirmado si existe una denuncia policial formal por lo sucedido.