Un nuevo hecho de inseguridad y daños a la propiedad privada sacudió a los comerciantes del departamento de Rawson. En las últimas horas, se conoció que un centro comercial ubicado en las inmediaciones de calle Dr. Ortega y Meglioli fue blanco de actos vandálicos que afectaron la estructura de diversos negocios.
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Vandalismo en Rawson: Atacaron un centro comercial en Dr. Ortega y Meglioli
El complejo, que alberga al menos diez locales, sufrió daños materiales durante las últimas horas. Aún no se confirmó la radicación de la denuncia policial.