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Vandalismo en Rawson: Atacaron un centro comercial en Dr. Ortega y Meglioli

El complejo, que alberga al menos diez locales, sufrió daños materiales durante las últimas horas. Aún no se confirmó la radicación de la denuncia policial.

Un nuevo hecho de inseguridad y daños a la propiedad privada sacudió a los comerciantes del departamento de Rawson. En las últimas horas, se conoció que un centro comercial ubicado en las inmediaciones de calle Dr. Ortega y Meglioli fue blanco de actos vandálicos que afectaron la estructura de diversos negocios.

Según las primeras informaciones, el complejo cuenta con al menos diez locales, muchos de los cuales amanecieron con signos de violencia en sus frentes. Si bien no se ha precisado la magnitud total de los daños o si se produjo el robo de mercadería, la situación ha generado preocupación entre los vecinos y propietarios de la zona.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han confirmado si existe una denuncia policial formal por lo sucedido.

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