Tres condenados por el robo frustrado de 20 iPhones y una caja fuerte

El tercer adulto involucrado, Santiago Ramiro Pérez, accedió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba. La situación del cuarto ocupante, un adolescente de 16 años identificado como A. T. G., quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:54 del martes, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía recibieron una alerta por la presencia de personas dentro de un comercio ubicado sobre calle Las Heras, entre Rivadavia y Laprida.

Al llegar, los uniformados detectaron un Chevrolet Corsa Classic que circulaba hacia el norte y comenzaron a seguirlo. La persecución terminó en la intersección con calle Falucho, donde el vehículo sufrió un desperfecto mecánico que impidió continuar la marcha.

Los cuatro ocupantes fueron reducidos y detenidos. Durante el procedimiento, uno de los policías resultó lesionado en una mano y en el hombro derecho.

En la requisa del automóvil, los investigadores encontraron un bolso con 20 celulares iPhone, una caja fuerte que contenía 110 dólares en efectivo y numerosas tarjetas de débito y crédito pertenecientes al comercio y a particulares.

La causa fue caratulada como robo agravado por efracción, escalamiento, en poblado y en banda, con participación de un menor. El adolescente quedó a disposición del Primer Juzgado de Menores y fue derivado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

Con el acuerdo alcanzado entre el fiscal Fernando Bonomo y las defensas, la causa tuvo este jueves una resolución para los tres adultos. Las penas fueron diferentes: dos condenas de prisión y una suspensión del juicio a prueba.