Cayó un joven de 18 años tras intentar robar en una lomoteca de Rawson

Al dirigirse al sector comercial para verificar lo que sucedía, el damnificado observó a un individuo en la vereda, quien al verse descubierto huyó corriendo por calle Urquiza hacia el sur. Sin embargo, al inspeccionar la cocina del local, el dueño sorprendió a un segundo implicado que intentaba escapar, por lo que con la ayuda de su pareja logró reducirlo y retenerlo hasta el arribo de los efectivos de la División Comando Sur.

El aprehendido fue identificado con el apellido De Vita, de 18 años y oriundo de Rawson. Tras la intervención del ayudante fiscal de turno, el detenido quedó vinculado a un legajo caratulado como robo agravado en grado de tentativa a disposición de la UFI Flagrancia.