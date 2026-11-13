Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada de este viernes luego de intentar cometer un robo en un local gastronómico del departamento Rawson. El episodio se registró en una vivienda de Villa Italia donde funciona el comercio Amanda Lomos, cuando el propietario de 41 años descansaba en su habitación y advirtió ruidos extraños provenientes del frente del inmueble.
Cayó un joven de 18 años tras intentar robar en una lomoteca de Rawson
El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en Villa Italia. El dueño del local y su pareja lograron retener al sospechoso de 18 años en la cocina hasta la llegada de la Policía.