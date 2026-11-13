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Cayó un joven de 18 años tras intentar robar en una lomoteca de Rawson

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en Villa Italia. El dueño del local y su pareja lograron retener al sospechoso de 18 años en la cocina hasta la llegada de la Policía.

Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada de este viernes luego de intentar cometer un robo en un local gastronómico del departamento Rawson. El episodio se registró en una vivienda de Villa Italia donde funciona el comercio Amanda Lomos, cuando el propietario de 41 años descansaba en su habitación y advirtió ruidos extraños provenientes del frente del inmueble.

Al dirigirse al sector comercial para verificar lo que sucedía, el damnificado observó a un individuo en la vereda, quien al verse descubierto huyó corriendo por calle Urquiza hacia el sur. Sin embargo, al inspeccionar la cocina del local, el dueño sorprendió a un segundo implicado que intentaba escapar, por lo que con la ayuda de su pareja logró reducirlo y retenerlo hasta el arribo de los efectivos de la División Comando Sur.

El aprehendido fue identificado con el apellido De Vita, de 18 años y oriundo de Rawson. Tras la intervención del ayudante fiscal de turno, el detenido quedó vinculado a un legajo caratulado como robo agravado en grado de tentativa a disposición de la UFI Flagrancia.

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